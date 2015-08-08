Генпрокуратура заговорила про поділ із США конфіскованих коштів Лазаренка

В Україну повернуто тільки 15 млн доларів Павла Лазаренка

Українська прокуратура і американські партнери зацікавлені у якнайшвидшому завершенні процесу в США над українським екс-прем'єром Павлом Лазаренком з позитивним для обох сторін рішенням, після чого розпочнуться переговори щодо розподілу активів. Про це заявив в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» заступник генерального прокурора України Євген



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Павло Лазаренко

В Україну повернуто тільки 15 млн доларів Павла Лазаренка

Українська прокуратура і американські партнери зацікавлені у якнайшвидшому завершенні процесу в США над українським екс-прем'єром Павлом Лазаренком з позитивним для обох сторін рішенням, після чого розпочнуться переговори щодо розподілу активів. Про це заявив в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

Він нагадав, що на сьогодні в Україну повернуто 15 млн доларів Павла Лазаренка за рішенням швейцарського суду.

«Крім того, на рахунках у п'яти різних країнах – Швейцарії, Гернсі, Ліхтенштейні, Антигуа, Литві – заарештовано близько 200 млн доларів. Їх заарештовано і в рамках кримінального провадження, порушеного в Україні, і в рамках цивільного процесу, пов'язаного з кримінальним, на території США», – зазначив заступник генпрокурора.

Він наголосив: «Насамперед ми з американськими партнерами зацікавлені в максимально швидкому завершенні цього процесу». За словами Єніна, для цього група американських слідчих і прокурорів вже неодноразово приїжджала в Україну, а українська сторона забезпечувала проведення допиту свідків, зокрема колишніх прем'єр-міністрів і членів уряду.

Також заступник генпрокурора розповів, що українська сторона на запити американських партнерів надавала значну кількість матеріалів із кримінального провадження, які підтверджують саме корупційний характер коштів, отриманих Лазаренком і його спільниками.

«На сьогодні судовий процес у США триває. Нагадаю, він триває вже понад 8 років, і ми сподіваємося, що він входить у свою фінальну стадію. Після того, як у США процес завершиться, – сподіваємося, з позитивним для нас всіх рішенням, – почнуться переговори про розподіл конфіскованих активів», – зазначив Єнін.

Він пояснив, що Україна на підставі Конвенції про боротьбу з корупцією може отримати частину коштів як країна, що постраждала від зазначених корупційних злочинів, а також як країна, яка активно сприяла розслідуванню злочинів.

«Саме зараз триває делікатна частина цього процесу. Я не виключав би навіть можливість певних компромісів між правоохоронними структурами США і Лазаренком. Йдеться про можливість медіації (позасудове вирішення спору з залученням третьої сторони – ред.)», – сказав заступник генпрокурора.

Відповідаючи на запитання про те, чи припинено розслідування справи щодо Лазаренка в Україні, Єнін уточнив: «Є певні процесуальні моменти. У зв'язку з відсутністю Лазаренка на території України, перебування його в розшуку, провадження призупинено».

Процесуального статусу у лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко в цьому кримінальному провадженні, за словами Єніна, немає.

Також заступник генпрокурора розповів, що кілька місяців тому американські партнери поінформували українську прокуратуру про вручення Лазаренку оновленої підозри, яка охоплює окремі аспекти як щодо організації вбивства народного депутата Євгена Щербаня, так і низки корупційних злочинів.

«І ми на цьому етапі є певною мірою заручниками того процесу, який відбувається на території США», – підсумував заступник генпрокурора.

Як повідомлялося, у США екс-прем'єра України Лазаренка звинувачують у відмиванні грошей, отриманих незаконним шляхом і переведених на закордонні рахунки в 1994-1999 роках. У серпні 2006 року каліфорнійський суд засудив його до дев'яти років в'язниці за відмивання грошей та інші злочини. 1 листопада 2012 року він вийшов з американської в'язниці Terminal Island на свободу.

Українська прокуратура також підозрювала Тимошенко в причетності до організації вбивства Щербаня в 1996 році. Згодом звинувачення було знято.