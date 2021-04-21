Бомбардувальники та винищувачі: патрулі НАТО перехопили над Балтією авіацію РФ

У перехопленні брали участь бойові літаки НАТО з Німеччини та Італії, а також польські і данські винищувачі F-16

У вівторок вранці, 20 квітня, радари НАТО відслідковували невідомі літаки над Балтійським морем. Після підняття у повітря з авіабаз в Естонії, Литві та Польщі, винищувачі НАТО, перехопили російські винищувачі, бомбардувальники та літак спостереження. Про це повідомляється на сайті НАТО.

«Радари НАТО зафіксували неідентифіковані літаки над Балтійським морем у вівторок уранці. У відповідь Об’єднаний центр повітряних операцій у місті Удем (Uedem), Німеччина, підняв у повітря винищувачі для перехоплення та ідентифікації літаків, що наближалися, оскільки деякі з цих літаків неможливо було розпізнати за сигналами транспондеру, і жодні польотні плани на їх проліт не були надані», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в результаті перехоплення літаки НАТО виявили та сфотографували два російські бомбардувальники Ту-160 у супроводі винищувачів Су-27 та Су-35, а також військовий літак дальнього радіолокаційного стеження А-50, також у супроводі винищувачів. Ці літаки пробули у повітряному просторі над Балтійським морем близько трьох годин, після чого повернулися на територію Росії.

Тим часом, Росія стягує війська до кордонів з Україною. Велику кількість літаків і танків зафіксували з супутника, і їх набагато більше, ніж очікували побачити військові експерти. Нові супутникові знімки опублікувала газета The Wall Street Journal, повідомляє «РБК Україна».