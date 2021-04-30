Авіакатастрофа під Чугуєвом: троє військовослужбовців отримали підозри

Під час авіатрощі загинуло 26 осіб

Досудове розслідування у кримінальному провадженні планується завершити у травні

Правоохоронці оголосили підозри ще трьом українським військовослужбовцям у справі щодо авіакатастрофи літака Ан-26 на Харківщині 25 вересня 2020 року. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зокрема, про підозру повідомили двом заступникам командира військової частини А4104. Один з них відповідав за льотну підготовку.

Їх підозрюють у порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України).

Окрім того, підозру отримав депутат Харківської обласної ради, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби).

Усім трьом підозрюваним правоохоронці також вручили клопотання про обрання запобіжних заходів. Сторона обвинувачення у суді проситиме для них домашній арешт.

Окрім того, правоохоронці змінили підозри командувачу Повітряних сил ЗСУ, колишньому командиру військової частини А4104 та колишньому керівнику управління польотами на аеродромі «Чугуїв», які не забезпечили безпеку польотів.

Зазначимо, «Укроборонпром» не знайшов порушень при ремонті літака Ан-26, який розбився у Чугуєві.

Літак Ан-26 ВПС України розбився увечері 25 вересня в Чугуєві, на його борту перебували офіцери та курсанти Харківського національного університету повітряних сил, загалом 27 осіб. Вижив тільки один курсант. Літак розбився під час посадки.