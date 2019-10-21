ГПУ звільнить всіх прокурорів, які відмовилися від переатестації



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Генеральна прокуратура звільнить 218 прокурорів

Генеральна прокуратура України в рамках реформи прокуратури звільнить 218 прокурорів, які відмовилися від проходження процедури переатестації.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

За повідомленням ГПУ, також будуть звільнені і прокурори, які подали заяви на проходження атестації з порушеннями встановленої форми.

«Вони самостійно відмовилися від атестації для перекладу в офіс Генерального прокурора. В їх число входять також прокурори, які, всупереч закону та порядком проходження прокурорами атестації, подали заяви, які не відповідають встановленій формі. Вони підлягають звільненню відповідно до законодавства», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що близько 96% прокурорів (11 277) подали заявку на атестацію. З них 1082 у Генпрокуратурі.

Нагадаємо, ГПУ не допустила до атестації начальника Управління спецрозслідувань Горбатюка. Тепер його можуть звільнити.

Минулого тижня генеральний прокурор України Руслан Рябошапка за день підписав більше 20 наказів про звільнення прокурорів, які відмовилися проходити переатестацію.

Раніше стало відомо, що в Офіс генерального прокурора прагнуть потрапити 80% прокурорів чинного складу відомства.