Луценко реабілітувався після скандалу з Сейшелами: купив для армії два квадрокоптери

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Генеральний прокурор України Юрій Луценко

Загальна вартість придбаного генпрокурором майна становить 180 тис. грн

Генеральний прокурор України Юрій Луценко купив два квадрокоптера марки DJI з оптикою вартістю 180 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на зміни в майновому стані декларанта, які з’явилися 17 травня.

Зазначено, що у комплекті обладнання також йшло дві зум-оптики 25X і десять акумуляторів. Продавцем виступило столичне ПП «Гранд Прінт».

Луценко вказав, що ці речі передав Об’єднаним силам, що проводять операцію зі звільнення Донбасу від проросійських окупантів.

Як повідомляв «Главком», в е-декларації за 2017 рік Юрій Луценко зазначив витрати на суми 266,4 тис. грн і 81,8 тис. грн у вигляді благодійної допомоги на виготовлення протезів; 200,3 тис. грн благодійної допомоги на виготовлення пам’ятника борцям за волю України у Дубно.

Загалом, за 2017 рік генпрокурор Луценко одержав 1,3 млн грн заробітної плати (у 2016 році його річна зарплатня на вказаній посаді становила 362,2 тис. грн). На банківських рахунках він зберігає 1,3 млн грн, 2,6 тис. євро, $11,4 тис. Готівкою генпрокурор тримає 10 тис. грн.

Нагадаємо, що на початку січня 2018 року родина генпрокурора Луценка відпочивала на Сейшельських островах. За даними ЗМІ, сума витрат становила, щонайменше, 52 тисячі євро.

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