Генпрокурор Нью-Йорка викликав на допит Трампа з дітьми

Офіс генерального прокурора дав запит на свідчення та документи від Дональда Трампа-старшого, Дональда Трампа-молодшого та Іванки Трамп

Кримінальний суд Мангеттена звинуватив пов’язану з Трампом корпорацію в ухиленні від сплати податків

Генеральний прокурор Нью-Йорка виніс повістки до суду колишньому президентові США Дональду Трампу та двом його дітям. Про це повідомляє AP.

Офіс генерального прокурора Летиції Джеймс дав запит на свідчення та документи від Дональда Трампа-старшого, Дональда Трампа-молодшого та Іванки Трамп «у зв'язку з розслідуванням оцінки власності, що належить або контролюється» Трампом та його компанією Trump Organization.

Кримінальний суд Мангеттена звинуватив пов’язану з колишнім президентом США Дональдом Трампом корпорацію Trump Organization та її фінансового директора Аллена Вайссельберга в ухиленні від сплати податків на суму майже $2 млн.

У грудні також стало відомо, що експрезидент США Дональд Трамп може опинитися на лаві підсудних через несплату податків. Окружний суд США в окрузі Колумбія відхилив позов колишнього президента США, в якому він вимагав заборонити доступ комітету з методів та засобів Палати представників Конгресу до його податкової звітності.

Конгресмени з 2019 року вимагають розкриття даних Трампа щодо податків. Він був першим президентом США, хто відмовився оприлюднити свою податкову звітність. Комітет Палати представників оскаржив ці дії ще 2019 року. У 2020 році газета The New York Times писала, що Трамп протягом десяти років не сплачував податку на прибуток, використовуючи в залік збитки, отримані у 1980-90-х роках.

Зазначимо, Трамп програв уже другу справу про спробу приховувати відомості від конгресменів. 10 листопада суд відхилив його позов про заборону розкриття архівів Білого дому в рамках розслідування спецкомітетом Палати представників штурму Капітолію 6 січня.

До слова, влітку повідомлялося, що Трампу повернуть мільйон доларів переплаченого податку.