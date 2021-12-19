Трамп назвав Сі Цзіньпіна «вбивцею»

Трамп вважає, що саме Китай є винуватцем поширення коронавірусу у світі

Експрезидент США розповів про своє ставлення до китайського лідера

Експрезидент США Дональд Трамп назвав «вбивцею» китайського лідера Сі Цзіньпіня, але заявив, що відмінно з ним ладнав, поки не вибухнула пандемія коронавірусу.

«У мене були відмінні відносини з президентом Сі. Я дійсно вважав, що подобаюся йому, а мені подобався він», – сказав Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox.

Журналістка Марія Бартіромо, яка розмовляла з ним, перебила колишнього президента вигуком: «Він вбивця».

«Він вбивця, але у мене з ним були відмінні стосунки. Коли прийшов Covid-19, це вже була інша історія», – продовжив Трамп.

Будучи президентом, під час відеодебатів на Генасамблеї ООН президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у поширенні коронавірусу у світі. Лідер КНР Сі Цзіньпін у відповідь закликав не політизувати цю тему.

Раніше Трамп, заявляв, що спільно з лідером Китаю вони здатні вирішити всі світові проблеми, включаючи північнокорейську.

«Вірю, що ми можемо вирішити майже всі проблеми, ймовірно, всі»

Раніше повідомлялося, що експрезидент США Дональд Трамп може опинитися на лаві підсудних через несплату податків. Окружний суд США в окрузі Колумбія відхилив позов колишнього президента США, в якому він вимагав заборонити доступ комітету з методів та засобів Палати представників Конгресу до його податкової звітності.

Зазначимо, Трамп програв уже другу справу про спробу приховувати відомості від конгресменів. 10 листопада суд відхилив його позов про заборону розкриття архівів Білого дому в рамках розслідування спецкомітетом Палати представників штурму Капітолію 6 січня.

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