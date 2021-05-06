Протестувальники в Колумбії спробували взяти штурмом Капітолій (відео)

Депутатам довелося евакуюватися з приміщення конгресу з метою безпеки через спроби протестувальників потрапити в будівлю

У Колумбії учасники протестних акцій в столиці Боготі спробували увірватися в будівлю місцевого Капітолія, де засідають представники нижньої і верхньої палат конгресу. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив сенатор Маурісіо Торо.

За словами Торо, депутатам довелося евакуюватися з приміщення конгресу з метою безпеки через спроби протестувальників потрапити в будівлю.

Відзначається, що за словами мера Боготи Клаудії Лопес, частина протестувальників знесла паркан, що огороджує Капітолій, але їх вдалося відтіснити спеціальним загоном поліції.

ATENCIÓN



Hace unos momentos tuvimos que evacuar las instalaciones del Congreso por seguridad, ya que algunos manifestantes estaban intentando ingresar.



¡No permitamos que la violencia silencie la protesta! #NoMasViolencia #ProtestaPacifica pic.twitter.com/LkTKTpXQrp — Mauricio Toro (@MauroToroO) May 5, 2021

Вона також закликала конгресменів вийти на діалог з молоддю в зв'язку з таким насильством.

Раніше повідомлялося, що 89 осіб, які брали участь в протестах в Колумбії, пропали без вісті.

Протести в країні почалися після закликів найбільших профспілок до страйку через плани влади запровадити податкову реформу. Вона мала на меті підвищити податки для людей із низьким та середнім рівнем доходів. В уряді зазначали, що реформа була необхідна для виходу країни з економічної кризи.

2 травня президент країни Іван Дуке заявив, що відкличе реформу, але наголосив на її необхідності. За його словами, документ буде переглянутий та змінений. Водночас міністр фінансів подав у відставку.