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    Протестувальники в Колумбії спробували взяти штурмом Капітолій (відео)

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    Протестувальники в Колумбії спробували взяти штурмом Капітолій - Протестувальники в Колумбії спробували взяти штурмом Капітолій (відео)
    Протестувальники в Колумбії спробували взяти штурмом Капітолій
    Фото: Twitter

    Депутатам довелося евакуюватися з приміщення конгресу з метою безпеки через спроби протестувальників потрапити в будівлю

    У Колумбії учасники протестних акцій в столиці Боготі спробували увірватися в будівлю місцевого Капітолія, де засідають представники нижньої і верхньої палат конгресу. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив сенатор Маурісіо Торо.

    За словами Торо, депутатам довелося евакуюватися з приміщення конгресу з метою безпеки через спроби протестувальників потрапити в будівлю.

    Відзначається, що за словами мера Боготи Клаудії Лопес, частина протестувальників знесла паркан, що огороджує Капітолій, але їх вдалося відтіснити спеціальним загоном поліції.

    Вона також закликала конгресменів вийти на діалог з молоддю в зв'язку з таким насильством.

    Раніше повідомлялося, що 89 осіб, які брали участь в протестах в Колумбії, пропали без вісті.

    Протести в країні почалися після закликів найбільших профспілок до страйку через плани влади запровадити податкову реформу. Вона мала на меті підвищити податки для людей із низьким та середнім рівнем доходів. В уряді зазначали, що реформа була необхідна для виходу країни з економічної кризи.

    2 травня президент країни Іван Дуке заявив, що відкличе реформу, але наголосив на її необхідності. За його словами, документ буде переглянутий та змінений. Водночас міністр фінансів подав у відставку.

    Теги: протест Колумбія Twitter влада
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