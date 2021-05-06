Протестувальники в Колумбії спробували взяти штурмом Капітолій (відео)
Депутатам довелося евакуюватися з приміщення конгресу з метою безпеки через спроби протестувальників потрапити в будівлю
У Колумбії учасники протестних акцій в столиці Боготі спробували увірватися в будівлю місцевого Капітолія, де засідають представники нижньої і верхньої палат конгресу. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив сенатор Маурісіо Торо.
За словами Торо, депутатам довелося евакуюватися з приміщення конгресу з метою безпеки через спроби протестувальників потрапити в будівлю.
Відзначається, що за словами мера Боготи Клаудії Лопес, частина протестувальників знесла паркан, що огороджує Капітолій, але їх вдалося відтіснити спеціальним загоном поліції.
ATENCIÓN— Mauricio Toro (@MauroToroO) May 5, 2021
Hace unos momentos tuvimos que evacuar las instalaciones del Congreso por seguridad, ya que algunos manifestantes estaban intentando ingresar.
¡No permitamos que la violencia silencie la protesta! #NoMasViolencia #ProtestaPacifica pic.twitter.com/LkTKTpXQrp
Вона також закликала конгресменів вийти на діалог з молоддю в зв'язку з таким насильством.
Раніше повідомлялося, що 89 осіб, які брали участь в протестах в Колумбії, пропали без вісті.
#BucaramangaEnDialogo#ProtestaPacífica#GobiernoNacionalEscuche#CambiosYa!! https://t.co/ynTLVap4na— Bucaramanga y Santander (@TEQUIEROBUCARA) May 6, 2021
Протести в країні почалися після закликів найбільших профспілок до страйку через плани влади запровадити податкову реформу. Вона мала на меті підвищити податки для людей із низьким та середнім рівнем доходів. В уряді зазначали, що реформа була необхідна для виходу країни з економічної кризи.
2 травня президент країни Іван Дуке заявив, що відкличе реформу, але наголосив на її необхідності. За його словами, документ буде переглянутий та змінений. Водночас міністр фінансів подав у відставку.