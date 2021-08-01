Трампу повернуть мільйон доларів переплаченого податку

Муніципалітет Чикаго визнав, що переоцінив будинок колишнього президента

Колишньому президенту США Дональду Трампу повернуть близько мільйона доларів податків, раніше сплачених за хмарочос у Чикаго. Як стало відомо Chicago Sun-Times, йому повинні повернути частину виплат за 2011 рік.

З'ясувалося, що місцева влада, визначаючи розмір податку, переоцінила вартість готельних номерів і приміщень в будівлі, так що Трампу довелося заплатити більше суму, ніж належало.

Видання зауважує, що якщо колишньому американському лідеру ухвалять повернути гроші, їх будуть брати з податків на майно, що належать місту Чикаго, причому переважно це може торкнутися державних шкіл: на них припадає близько 540 тисяч доларів.

Міжнародний готель і вежа Трампа знаходиться на березі річки Чикаго – в місці, де вона впадає в озеро Мічиган. У будівлі є готель, торговельні приміщення і спа-центр. Трамп спочатку говорив, що більшість магазинів в хмарочосі пустує, оскільки на них не знайшлося орендарів, так що приміщення великої цінності не мають. Влада Чикаго в свою чергу стверджувала, що порожні простору проте підвищують цінність всієї будівлі.

Раніше стало відомо, що нерухомість під брендом Трампа на Манхеттені (Нью-Йорк) обвалилася в ціні – хмарочоси подешевшали на 17 відсотків з 2016 року, коли політик переміг на виборах.

Також сьогодні стало відомо, що комітети на підтримку Трампа зібрали рекордну кількість пожертв.