Генпрокурор розповів про помилковий слід у справі про вбивство Шеремета

Слідчі хибно вважали, що знайшли зачіпку у справі Шеремета

Один із фігурантів справи про замах на народного депутата Ігоря Мосійчука був схожий на фігуру, зняту на відео у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю газеті «Сегодня». За його словами, у справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова слідству



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Журналіст Павло Шеремет

Слідчі хибно вважали, що знайшли зачіпку у справі Шеремета

Один із фігурантів справи про замах на народного депутата Ігоря Мосійчука був схожий на фігуру, зняту на відео у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю газеті «Сегодня».

За його словами, у справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова слідству «посміхнулася удача»: «ми звернули увагу на зв'язок Тюріна з якимись фігурантами».

«У справі Шеремета поки що такого немає. Хоча був момент, коли мені здалося, що удача є. Один з фігурантів справи про замах на народного депутата Ігоря Мосійчука був украй схожий на фігуру, зняту на відео у справі Шеремета. Але, виявилося, не той», - резюмував Луценко.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Трагедія сталася на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

Як повідомляв «Главком», у мережі опублікували фільм-розслідування вбивства українського журналіста Павла Шеремета.

Згодом правоохоронці засекретили всі судові рішення у справі Шеремета задля захисту життя осіб, «які беруть учать у кримінальному судочинстві».

Як повідомила Генпрокуратура на запит «Главкома», у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства Шеремети допитано понад 3 тис. свідків. При цьому Генпрокуратура жодним словом не згадала про можливе коло підозрюваних осіб.