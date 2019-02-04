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    Генпрокурор запевняє, що майно екс-глави МВС Захарченка арештують повторно

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    <span>Екс-очільник МВС Віталій Захарченко</span> - Генпрокурор запевняє, що майно екс-глави МВС Захарченка арештують повторно
    Екс-очільник МВС Віталій Захарченко

    Луценко пообіцяв повторно накласти арешт на майно Захарченка «в найближчий час»

    Генеральний прокурор Юрій Луценко переконаний, що на майно екс-глави Міністерства внутрішніх справ Віталія Захарченка буде повторно накладено арешт.

    Про це він заявив на брифінгу у Верховній Раді, повідомляє «Укрінформ».

    «Щодо Захарченка... Хочу всіх заспокоїти: тут не йдеться про щось надзвичайне. Ми зараз аналізуємо рішення суду і впевнені, що в найближчий час повторно накладемо арешт на це майно. Воно нікуди не втече. Це в основному квартири і паркомісця, земельні ділянки - все як було, так і буде під слідством. Тим більше, в перспективі передачі до суду справи по масових вбивствах на Майдані, в якій фігурує той же Захарченко, я абсолютно переконаний, що відоме його майно буде предметом арешту в цій справі з подальшою конфіскацією у разі прийняття відповідного рішення судом», - сказав Луценко.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що Печерський райсуд Києва зняв арешт з 20 земельних ділянок, трьох будинків, квартири та двох машиномісць, накладений у рамках розслідування справи про відмивання коштів екс-главою МВС Захарченком.

    Навесні 2018 року СБУ заявила, що оточення екс-міністра Захарченка фінансувало проросійські акції.

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