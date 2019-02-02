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    Кримінал

    Суд скасував арешт майна екс-міністра МВС Захарченка

    • Розсилка
    <p>Рішення оскарженню не підлягає</p> <div></div> - Суд скасував арешт майна екс-міністра МВС Захарченка

    Рішення оскарженню не підлягає

    Рішення ухвалив Печерський суд Києва

    Печерський суд Києва скасував арешт майна нідерландської компанії «Фонд Адміністративне бюро LVV» у рамках справи про незаконне збагачення і відмивання грошей екс-міністра МВС Віталія Захарченка. Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 30 січня судді Віталія Писанця.

    Рішення оскарженню не підлягає.

    У реєстрі наразі оприлюднено тільки резолютивну частину, тому невідомо, які були доводи щодо скасування арешту.

    Загалом йдеться про 20 земельних ділянок, три будинки, квартиру і два машиномісця, повідомляє видання.

    За даними Держархбудінспекції, дозволи на зведення будинку в селі Романків отримувала особисто Людмила Захарченка, дружина колишнього міністра.

    Видання наводить весь список майна нідерландської компанії, з якого суд зняв арешт:

    • земельна ділянка площею 1,2593 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., с. Романків, вул. Лісова, кадастровий номер 3223186800:03:007:0006;
    • земельна ділянка площею 0,2500 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., с. Романків, вул. Лісова, кадастровий номер 3223186800:03:007:0007;
    • земельна ділянка площею 0,3700 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., с. Романків, вул. Лісова, кадастровий номер 3223186800:03:007:0009;
    • земельна ділянка площею 0,2000 га, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський р-н, с. Романків, вул. Лісова, кадастровий номер 32223186800:03:007:0048;
    • земельна ділянка площею 0,5 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., с. Підгірці, кадастровий номер 3223186800:03:007:0030;
    • земельна ділянка площею 0,7473 га, яка розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Романків, вул. Лісова, кадастровий номер 3223186800:03:007:0031;
    • житловий будинок, що розташовано за адресою: Київська область, Обухівський р-н, с. Романків, вул. Дубовий Гай, 49.
    • земельна ділянка площею 0,861 га, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Романків, вул. Дубовий Гай, 49, кадастровий номер 3223186800:03:006:0009;
    • земельна ділянка площею 0,2223 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, кадастровий номер 3223186800:03:007:0058;
    • земельна ділянка площею 0,2223 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, кадастровий номер 3223186800:03:007:0060;
    • земельна ділянка площею 0,2097 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, кадастровий номер 3223186800:03:007:0083;
    • земельна ділянка площею 0,2229 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0534;
    • земельна ділянка площею 0,2384 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0535;
    • земельна ділянка площею 0,2485 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0536;
    • земельна ділянка площею 0,2485 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0537;
    • земельна ділянка площею 0,2286 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0544;
    • земельна ділянка площею 0,2286 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0545;
    • земельна ділянка площею 0,2286 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0546;
    • земельна ділянка площею 0,1250 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0487;
    • житловий будинок, що розташовано за адресою: Донецька обл., Волноваський р-н, с. Доля, вул. Побєди, 8Б;
    • земельна ділянка площею 0,1000 га, що розташована за адресою: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Торецька, 46, кадастровий номер 1410137400:00:034:0046;
    • житловий будинок, що розташовано за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Торецька, 46;
    • квартира № 167, яка розташована в м. Київ, вул. Драгомирова, 12;
    • машиномісце (гараж) № 68, яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 12;
    • машиномісце (гараж) № 69, яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 12;
    • земельна ділянка площею 0,2049 га, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, село Підгірці, вулиця Столичне Шосе, кадастровий номер 3223186801:13:013:0015.

    Навесні 2018 року СБУ заявила, що оточення екс-міністра Захарченка фінансувало проросійські акції.

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