Суд скасував арешт майна екс-міністра МВС Захарченка



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Рішення оскарженню не підлягає

Рішення ухвалив Печерський суд Києва

Печерський суд Києва скасував арешт майна нідерландської компанії «Фонд Адміністративне бюро LVV» у рамках справи про незаконне збагачення і відмивання грошей екс-міністра МВС Віталія Захарченка. Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 30 січня судді Віталія Писанця.

Рішення оскарженню не підлягає.

У реєстрі наразі оприлюднено тільки резолютивну частину, тому невідомо, які були доводи щодо скасування арешту.

Загалом йдеться про 20 земельних ділянок, три будинки, квартиру і два машиномісця, повідомляє видання.

За даними Держархбудінспекції, дозволи на зведення будинку в селі Романків отримувала особисто Людмила Захарченка, дружина колишнього міністра.

Видання наводить весь список майна нідерландської компанії, з якого суд зняв арешт:

земельна ділянка площею 1,2593 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., с. Романків, вул. Лісова, кадастровий номер 3223186800:03:007:0006;

земельна ділянка площею 0,2500 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., с. Романків, вул. Лісова, кадастровий номер 3223186800:03:007:0007;

земельна ділянка площею 0,3700 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., с. Романків, вул. Лісова, кадастровий номер 3223186800:03:007:0009;

земельна ділянка площею 0,2000 га, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський р-н, с. Романків, вул. Лісова, кадастровий номер 32223186800:03:007:0048;

земельна ділянка площею 0,5 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., с. Підгірці, кадастровий номер 3223186800:03:007:0030;

земельна ділянка площею 0,7473 га, яка розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Романків, вул. Лісова, кадастровий номер 3223186800:03:007:0031;

житловий будинок, що розташовано за адресою: Київська область, Обухівський р-н, с. Романків, вул. Дубовий Гай, 49.

земельна ділянка площею 0,861 га, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Романків, вул. Дубовий Гай, 49, кадастровий номер 3223186800:03:006:0009;

земельна ділянка площею 0,2223 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, кадастровий номер 3223186800:03:007:0058;

земельна ділянка площею 0,2223 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, кадастровий номер 3223186800:03:007:0060;

земельна ділянка площею 0,2097 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, кадастровий номер 3223186800:03:007:0083;

земельна ділянка площею 0,2229 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0534;

земельна ділянка площею 0,2384 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0535;

земельна ділянка площею 0,2485 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0536;

земельна ділянка площею 0,2485 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0537;

земельна ділянка площею 0,2286 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0544;

земельна ділянка площею 0,2286 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0545;

земельна ділянка площею 0,2286 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0546;

земельна ділянка площею 0,1250 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0487;

житловий будинок, що розташовано за адресою: Донецька обл., Волноваський р-н, с. Доля, вул. Побєди, 8Б;

земельна ділянка площею 0,1000 га, що розташована за адресою: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Торецька, 46, кадастровий номер 1410137400:00:034:0046;

житловий будинок, що розташовано за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Торецька, 46;

квартира № 167, яка розташована в м. Київ, вул. Драгомирова, 12;

машиномісце (гараж) № 68, яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 12;

машиномісце (гараж) № 69, яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 12;

земельна ділянка площею 0,2049 га, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, село Підгірці, вулиця Столичне Шосе, кадастровий номер 3223186801:13:013:0015.

Навесні 2018 року СБУ заявила, що оточення екс-міністра Захарченка фінансувало проросійські акції.