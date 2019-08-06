Генсек НАТО вважає, що до анексії Криму призвела конкуренція наддержав



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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Анексія Криму - це перший випадок захоплення однією державою територій іншої після Другої світової війни, - заявив Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що анексія Криму Російською Федерацією сталася внаслідок конкуренції великих держав.

Про це Столтенберг заявив виступаючи в Центрі стратегічних досліджень при Університеті Вікторії (Нова Зеландія), повідомляється на сайті НАТО.

«Першим викликом для світової безпеки є зростання конкуренції між великими державами. І ми бачимо наслідки цього в Криму. Від незаконної анексії Криму до Північної Кореї, від Сирії до Південнокитайського моря. Анексія Криму - це перший випадок захоплення однією державою територій іншої після Другої світової війни», - заявив Столтенберг.

Також генсек НАТО зазначив, що спостерігається «зростання російської присутності в інших країнах та регіонах, зокрема на Близькому Сході». За його словами, Москва прагне «підірвати довіру до демократичних інститутів в кількох країнах-членах НАТО та інде».

Як відомо, 2 серпня припинив дію Договір про ракети середньої та малої дальності між РФ та США. Президент Росії Володимир Путін заявив, що дії США з ліквідації договору призведуть до нічим не стримуваної гонки озброєння.

Напередодні Трамп обговорив з Путіним нову ядерну угоду.