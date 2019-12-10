«Нормандський саміт»: США закликали Росію поважати свої зобов'язання



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США закликали Росію поважати свої зобов'язання, припинити будь-яку агресію і використовувати цю можливість для миру

Американські дипломати привітали Україну з успішним самітом, який відновив участь глав держав у мирному процесі

Посольство США в Україні відзначило важливий прогрес після «нормандської» зустрічі в Парижі 9 грудня.

Про це повідомляє пресслужба посольства у Facebook.

Зокрема, американські дипломати привітали Україну з успішним самітом, який відновив участь глав держав у мирному процесі.

Крім того, США закликали Росію поважати свої зобов'язання, припинити будь-яку агресію і використовувати цю можливість для миру.

«Завдяки переговорам досягнутий важливий прогрес у напрямку всебічного припинення вогню, звільнення затриманих через конфлікт осіб, подальше розведення сил, а також інші кроки, які поліпшать гуманітарні умови і створять безпечне середовище для місцевих виборів», - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити.

Зеленський показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що у відносинах з Україною вже є якесь потепління.

Нагадаємо, 9 грудня після закінчення саміту Нормандської четвірки: президент України назвав «найголовнішу перемогу».