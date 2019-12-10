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    «Нормандський саміт»: США закликали Росію поважати свої зобов'язання

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    США закликали Росію поважати свої зобов'язання, припинити будь-яку агресію і використовувати цю можливість для миру - «Нормандський саміт»: США закликали Росію поважати свої зобов'язання
    США закликали Росію поважати свої зобов'язання, припинити будь-яку агресію і використовувати цю можливість для миру

    Американські дипломати привітали Україну з успішним самітом, який відновив участь глав держав у мирному процесі

    Посольство США в Україні відзначило важливий прогрес після «нормандської» зустрічі в Парижі 9 грудня.

    Про це повідомляє пресслужба посольства у Facebook.

    Зокрема, американські дипломати привітали Україну з успішним самітом, який відновив участь глав держав у мирному процесі.

    Крім того, США закликали Росію поважати свої зобов'язання, припинити будь-яку агресію і використовувати цю можливість для миру.

    «Завдяки переговорам досягнутий важливий прогрес у напрямку всебічного припинення вогню, звільнення затриманих через конфлікт осіб, подальше розведення сил, а також інші кроки, які поліпшать гуманітарні умови і створять безпечне середовище для місцевих виборів», - йдеться в заяві.

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити

    Зеленський показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами.

    Президент РФ Володимир Путін заявив, що у відносинах з Україною вже є якесь потепління.

    Нагадаємо, 9 грудня після закінчення саміту Нормандської четвірки: президент України назвав «найголовнішу перемогу».

    Читайте більше: 
      Нормандська четвірка Росія США Мінські угоди саміт політика посольство Україна
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