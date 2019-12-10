ЄС: відновлення «нормандських переговорів» відкриває вікно можливостей



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У ЄС заявили про повну підтримку «нормандського формату»

Євросоюз високо оцінив «конструктивний підхід України» і закликав Росію «використовувати вплив для повного виконання Мінських угод»

Результати саміту Нормандської четвірки відкривають вікно можливостей для врегулювання ситуації на сході України.

Про це заявили у зовнішньополітичній службі ЄС у вівторок, 10 грудня.

«Нова динаміка в «нормандському форматі» є вікном можливостей, яке необхідно використовувати всім сторонам для руху до повного виконання Мінських угод. Вони залишаються ключовим елементом для повного досягнення мирного і довгострокового вирішення кризи на сході України, що сприятиме значному поліпшенню відносин Росії і ЄС», - йдеться в заяві.

У Брюсселі відзначили, що домовленості на саміті в Парижі і підтвердження зобов'язань у рамках Мінських угод - це важливі кроки, необхідні для поліпшення життя людей у зоні конфлікту.

ЄС високо оцінив «конструктивний підхід України» і закликав Росію «використовувати вплив для повного виконання Мінських угод».

У Євросоюзі також заявили про повну підтримку «нормандського формату», діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та суверенітету країни.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити.

Зеленський показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що у відносинах з Україною вже є якесь потепління.

Нагадаємо, 9 грудня після закінчення саміту Нормандської четвірки: президент України назвав «найголовнішу перемогу».