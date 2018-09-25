Генсек ООН: світовий порядок стає все більш хаотичним



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Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш

Очільник ООН виступив перед Генасамблеєю цієї організації

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попередив лідерів держав світу, які збираються на чергову сесію Генасамблеї ООН, про те, що світовий порядок стає все більш хаотичним. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

При цьому довіра практично відсутня, а зміна балансу сил збільшує ризики конфронтації. Однак Антоніу Гутерреш відмовився конкретно говорити, які країни несуть за це відповідальність.

В рамках свого виступу перед засіданням Генасамблеї ООН генсек цієї організації заявив також, що багатосторонність перебуває під загрозою, в той час як вона найбільш потрібна для вирішення нагальних проблем.

Генсек ООН нагадав лідерам країну світу, що вони несуть відповідальність за добробут своїх народів. Але при цьому лідери країн несуть спільну відповідальність за створення обновленої системи, яка базуватиметься на принципах багатосторонності.

Нагадаємо, напередодні президент Петро Порошенко прибув до Нью-Йорка на чолі офіційної делегації для участі у загальних дебатах високого рівня 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.