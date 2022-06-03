Ворог обстріляв Сумщину з мінометів

Росіяни зі своєї території почали вести вогонь з мінометів по території Миропільської громади

Зафіксовано близько 20 прильотів

Рашисти продовжують обстрілювати Сумщину з території Російської Федерації. Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Сумщина. 2 червня після 17 години, росіяни зі своєї території почали вести вогонь з мінометів по території Миропільської громади, Сумський район. Близько 20 прильотів. Жертв та руйнувань немає», – йдеться у повідомленні.

Також 3 червня рашисти знову атакували артилерійським ударом Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині.

На Луганщині тривають бої у Сєверодонецьку, по Мирній Долині війська РФ завдали авіаудару.

Нагадаємо, триває сота доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення, а на Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу.

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