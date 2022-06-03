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    Події в Україні

    Ворог обстріляв Сумщину з мінометів

    Росіяни зі своєї території почали вести вогонь з мінометів по території Миропільської громади - Ворог обстріляв Сумщину з мінометів
    Росіяни зі своєї території почали вести вогонь з мінометів по території Миропільської громади
    фото: Дмитро Живицький/Facebook

    Зафіксовано близько 20 прильотів

    Рашисти продовжують обстрілювати Сумщину з території Російської Федерації. Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

    «Сумщина. 2 червня після 17 години, росіяни зі своєї території почали вести вогонь з мінометів по території Миропільської громади, Сумський район. Близько 20 прильотів. Жертв та руйнувань немає», – йдеться у повідомленні.

    Також 3 червня рашисти знову атакували артилерійським ударом Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині.

    На Луганщині тривають бої у Сєверодонецьку, по Мирній Долині війська РФ завдали авіаудару.

    Нагадаємо, триває сота доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення, а на Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна обстріл Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Ворог обстріляв Сумщину з мінометів