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    Гепатит у Миколаєві: діагноз підтверджено у 16-ти осіб

    Всього госпіталізовано 33 людини
    У Миколаєві діагноз захворювання гепатитом А підтверджено у 16 осіб, повідомили в прес-службі Миколаївської облдержадміністрації. «Відомо про 33 людей, які потрапили до спеціалізованого лікувального закладу з підозрою на захворювання, з них у 16 - підтверджено діагноз гепатит А. З шістьох дітей, які потрапили до дитячої лікарні з підозрою на
    • Сьогодні, 15:32
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    Фото 112 Україна

    Всього госпіталізовано 33 людини

    У Миколаєві діагноз захворювання гепатитом А підтверджено у 16 осіб, повідомили в прес-службі Миколаївської облдержадміністрації.

    «Відомо про 33 людей, які потрапили до спеціалізованого лікувального закладу з підозрою на захворювання, з них у 16 - підтверджено діагноз гепатит А. З шістьох дітей, які потрапили до дитячої лікарні з підозрою на захворювання, діагноз підтверджено тільки в одного пацієнта», – йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що в Миколаєві протягом останніх декількох днів зареєстровано 37 випадків захворювання гепатитом А, зокрема й у шістьох дітей.

    Причиною захворювання, відповідно до низки висновків, стала вода з пунктів розливу. Пізніше в місцевій Держспоживслужбі заявили, що перевірять всіх продавців питної води на розлив.

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