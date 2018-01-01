Гепатит у Миколаєві: діагноз підтверджено у 16-ти осіб
- Сьогодні, 15:32
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Всього госпіталізовано 33 людини
У Миколаєві діагноз захворювання гепатитом А підтверджено у 16 осіб, повідомили в прес-службі Миколаївської облдержадміністрації.
«Відомо про 33 людей, які потрапили до спеціалізованого лікувального закладу з підозрою на захворювання, з них у 16 - підтверджено діагноз гепатит А. З шістьох дітей, які потрапили до дитячої лікарні з підозрою на захворювання, діагноз підтверджено тільки в одного пацієнта», – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Миколаєві протягом останніх декількох днів зареєстровано 37 випадків захворювання гепатитом А, зокрема й у шістьох дітей.
Причиною захворювання, відповідно до низки висновків, стала вода з пунктів розливу. Пізніше в місцевій Держспоживслужбі заявили, що перевірять всіх продавців питної води на розлив.