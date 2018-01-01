Геращенко спростувала заяву про звільнення Сущенка та Сенцова

Подібні заяви, на думку віце-спікера Ради, можуть зашкодити переговорам

Інформація про наміри обміняти засуджених в Росії громадян України Романа Сущенка та Олега Сенцова на дезертирів Олександра Баранова та Максима Одинцова не відповідає дійсності. Про це увечері 16 лютого на своїй сторінці у Facebook заявила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший віце-спікер



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Перший віце-спікер ВРУ Ірина Геращенко

Подібні заяви, на думку віце-спікера Ради, можуть зашкодити переговорам

Інформація про наміри обміняти засуджених в Росії громадян України Романа Сущенка та Олега Сенцова на дезертирів Олександра Баранова та Максима Одинцова не відповідає дійсності.

Про це увечері 16 лютого на своїй сторінці у Facebook заявила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Подібні заяви, на жаль, відірвані від реальних важких переговорів і глибоко негативно впливають на процес, та можуть мати катастрофічні наслідки… Будь- яка недостовірна інформація може зірвати крихку надію, боляче ранить родичів і сім’ї заручників і політв’язнів, й дуже небезпечна з точки зору зриву переговорів», – зазначила віце-спікер.

«Заяви, що стосуються громадян О. І Б., а також наших режисера і журналіста, за свободу яких ведеться боротьба, на жаль, не відповідають дійсності. Я змушена спростовувати чужі заяви, аби зупинити процес безвідповідальних коментарів в ефірах. Зупинити те, що зараз може зашкодити переговорам. І процесу звільнення хлопців. Ми працюємо, щоб були добрі новини й якнайшвидше. Але названі деякими експертами прізвища і деталі – дуже далека від істини історія, й по суті є дезінформація, яка в першу чергу б’є по родинах, які чекають», – наголосила Геращенко.

Нагадаємо, раніше представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига заявив, що незаконно утримуваних у Росії українського журналіста Романа Сущенка та режисера Олега Сенцова можуть обміняти на дезертирів Максима Одинцова та Олександра Баранова.

Як повідомлялося, 24 січня Московський міський суд продовжив арешт Сущенка до 30 березня 2018 року.

20 жовтня стало відомо, що Росія завершила слідство у справі Сущенка, яка складається з 10 томів.

Українська делегація в ООН засудила незаконне ув'язнення Сущенка в Росії та виступила із закликом про його негайне звільнення.

Президент Петро Порошенко запевнив, що Україна бореться за якнайшвидше звільнення українців, які перебувають у російських тюрмах,серед яких Роман Сущенко, Олег Сенцов та багато інших наших громадян.

Як відомо, Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення в «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.



