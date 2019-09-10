Рада планує заборонити індивідуальне внесення депутатами постанов про скасування прийнятого закону
При цьому відповідні постанови зможуть вносити президент, Кабінет міністрів або 1/3 депутатів від конституційного складу парламенту (150 депутатів)
Верховна Рада має намір заборонити індивідуальне внесення депутатами парламенту постанов про скасування рішення Ради про прийняття закону в цілому.
За прийняття законопроєкту №1043 за основу проголосували 234 депутати при мінімально необхідних 226.
Законопроєктом пропонується внести зміни в Регламент Ради в частині обмеження права індивідуального внесення депутатами постанов про скасування рішення Ради про прийняття закону в цілому.
При цьому відповідні постанови зможуть вносити президент, Кабінет міністрів або 1/3 депутатів від конституційного складу парламенту (150 депутатів).
Документ також передбачає, що обговорення відхилених і врахованих комітетом поправок і пропозицій до законопроекту, а також голосування щодо кожної відхиленої поправки буде можливо за процедурним рішенням Ради.
Авторами законопроекту вказано 23 депутати від фракції «Слуга народу» в Раді.
У разі прийняття законопроєкту в цілому документ набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Як повідомлялось, у вівторок Рада прийняла закон про імпічмент президента.
Джерело: Українські новини