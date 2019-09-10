Рада планує заборонити індивідуальне внесення депутатами постанов про скасування прийнятого закону



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При цьому відповідні постанови зможуть вносити президент, Кабінет міністрів або 1/3 депутатів від конституційного складу парламенту (150 депутатів)

Верховна Рада має намір заборонити індивідуальне внесення депутатами парламенту постанов про скасування рішення Ради про прийняття закону в цілому.

За прийняття законопроєкту №1043 за основу проголосували 234 депутати при мінімально необхідних 226.

Законопроєктом пропонується внести зміни в Регламент Ради в частині обмеження права індивідуального внесення депутатами постанов про скасування рішення Ради про прийняття закону в цілому.

При цьому відповідні постанови зможуть вносити президент, Кабінет міністрів або 1/3 депутатів від конституційного складу парламенту (150 депутатів).

Документ також передбачає, що обговорення відхилених і врахованих комітетом поправок і пропозицій до законопроекту, а також голосування щодо кожної відхиленої поправки буде можливо за процедурним рішенням Ради.

Авторами законопроекту вказано 23 депутати від фракції «Слуга народу» в Раді.

У разі прийняття законопроєкту в цілому документ набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомлялось, у вівторок Рада прийняла закон про імпічмент президента.

Джерело: Українські новини