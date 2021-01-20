Гібридна агресія: СБУ минулого року нейтралізувала 600 кібератак на сайти держорганів

В’їзд на територію України заборонено 158 іноземцям, котрі причетні до пропаганди сепаратизму в Інтернеті

У 2020 році нейтралізовано 20 угруповань, причетних до багатьох кібератак, а також заблоковано понад 2,6 тис. спільнот з мільйонною аудиторією

Служба безпеки України нейтралізувала 600 кібератак і кіберінцидентів на інформаційні ресурси органів влади та об’єкти критичної інфраструктури протягом 2020 року. Про це йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що значна частина цих атак були інструментами гібридної агресії.

«За цей період нейтралізовано 20 угруповань, причетних до багатьох кібератак, а також заблоковано понад 2,6 тис. спільнот з мільйонною аудиторією та 21 бот-мережу потужністю близько 60 тисяч акаунтів.

Завдяки роботі кіберфахівців СБУ до кримінальної відповідальності за поширення антиукраїнської пропаганди було притягнуто 40 осіб і ще 32 фігурантів вже засуджено.

В’їзд на територію України заборонено 158 іноземцям, котрі причетні до пропаганди сепаратизму в Інтернеті.

Важливий напрям роботи Служби безпеки України – протидія несанкціонованим втручанням у роботу комп’ютерів та автоматизованих мереж. Зокрема, у ході спецоперації було викрито схему, яка завдавала масштабної шкоди економіці держави. Її організовало колишнє керівництво Державної податкової служби. Так, збитки державі через різні податкові «скрутки» і конвертцентри оцінюються у 35 млрд. гривень.

Викрили кіберфахівці СБУ також 6 злочинних груп, які незаконно втручалися у бази даних Мінюсту і вносили в державні реєстри недостовірну інформацію.

Загалом протягом 2020 року за матеріалами кіберпідрозділів Служби безпеки розпочато 496 кримінальних проваджень. Із них – 129 справ саме за несанкціоноване втручання у роботу комп’ютерних мереж та автоматизованих систем.

Також за ініціативи СБУ було продовжено санкції стосовно низки російських сайтів і програмних продуктів. Окремо спецслужба направила звернення до компаній Google та Apple щодо блокування заборонених російських додатків на їхніх електронних майданчиках.