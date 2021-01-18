СБУ оголосила підозру «меру» окупованого Дебальцева

Слідчі встановили, що Захаревич причетний до перереєстрації підприємств і промислових об’єктів на користь бойовиків

Служба безпеки України оголосила підозру самопроголошеному меру Дебальцева.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«За даними слідства, «посадовець» налагодив механізм матеріального забезпечення учасників незаконних збройних формувань через стягнення незаконних «податків» з місцевих жителів. Також фігурант причетний до перереєстрації підприємств і промислових об’єктів на користь бойовиків», – повідомляють в СБУ.

Йому оголосили заочну підозру за ч. 2 статті 110 (посягання на територіальні цілісність і недоторканість України) та частиною 1 статті 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу.

СБУ не повідомила особу «чиновника», але за даними з відкритих джерел, посаду «мера Дебальцева» обіймає колишній голова Обʼєднання профспілок обʼєднань власників багатоквартирних будинків Донецької області Ігор Захаревич.

Напередодні Главком повідомляв, що військові Російської Федерації на початку агресії Кремля на Донбасі розташовувалися на території Святогірської Лаври. Про це заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна. За словами чиновниці, вона бачила їх перебування на території храму Московського патріархату на власні очі.

Також нагадаємо, що місцевих виборів на Донбасі цієї весни не буде. У ЦВК заявили, що через відсутність гарантій безпеки для виборців у звʼязку із збройною агресією Російської Федерації у регіоні, місцеві вибори в окремих громадах Донбасу провести у березні не вдасться.