Посольство США в Україні отримало нового керівника



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Крістіна Квін стала тимчасово повіреною у справах США в Україні

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор завершив роботу в Києві

Тимчасово повіреною у справах США в Україні стала Крістіна Квін. Про це повідомляє пресслужба Посольства США в Україні.

«Наша заступниця глави місії США в Україні Крістіна Квін тепер стала Тимчасовою повіреною у справах США», - йдеться в повідомленні.

Оприлюднено її звернення щодо партнерства України та США:

Раніше повідомлялося, що Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор завершує свою роботу у Києві та передає повноваження. Він запевнив, що дуже оптимістично налаштований щодо майбутнього України.

«Я дуже радий, що моя заступниця — заступниця голови Місії США в Україні Крістіна Квін замінить мене на цій посаді. Це дуже гарна нагода для неї та для України будувати наші відносини», - зазначив дипломат.

Тейлор у 2006 - 2009 роках був послом США в Україні. Влітку 2019-го його попросили повернутися на представницьку посаду до України після відставки посла США в Україні Марі Йованович.

Крістіна Квін за освітою політолог, магістр зі стратегічних досліджень Військового коледжу армії США. З 2013 року по квітень 2019-го працювала в. о. заступника голови місії у посольстві США в Парижі, ще раніше працювала в Таїланді та Британії, у Москві та Брюсселі. Квін вже була повіреною у справах США в Україні – після звільнення посла США в Україні Марі Йованович. Квін прибула до Києва 28 травня та працювала головою місії до призначення Тейлора у червні.