Гладковський вважає сина заручником «брудних справ»



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Олег Гладковський

Син Гладковського позиватиметься до суду на журналістів програми «Наші гроші»

Син Олега Гладковського Ігор подав позов про захист честі та гідності проти журналістів, оскільки він став заручником «брудних справ».

Про це в ефірі програми на телеканалі ZIK заявив відсторонений перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Олег Гладковський.

Олег Гладковський зазначив, що після оприлюднення журналістського розслідування щодо розкрадання в оборонному секторі, де фігурує його син, спілкувався із ним і той розповів, якою була його реакція.

«Його реакція на це була така ж, як і моя, тому що йому невідомо про анонімне джерело, невідомі ті люди, які згадуються, він ніколи не був і не брав участі в тому, про що говориться. Його реакція – більш рішуча, ніж моя. Наскільки я знаю, вже подано позов до каналу щодо честі, гідності. Він буде захищатися», – заявив Олег Гладковський.

Відсторонений перший заступник секретаря РНБО переконаний, що його син став заручником «брудної роботи і брудних справ цих людей».

Раніше стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні Bihus.info, а також нададуть свою оцінку. У НАБУ також зазначили, що підприємства, про які йде мова в матеріалі, вже є об'єктами розслідувань Бюро.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, оточення Порошенка курує розкрадання оборонки. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі. Гладковський-молодший, якому на той момент було 22 роки, разом із партнерами організував приблизно у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки.

При цьому, державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну «Укроборонпром» знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду.

Гладковський-молодший вирішив подати до суду на журналістів. Він вимагатиме лише спростування недостовірної інформації, а також готовий надати пояснення правоохоронним органам з усіх питань, порушених журналістами.

А його батько Олег Гладковський вирішив призупинити свої повноваження у Раді нацбезпеки. Він звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні Bihus.Info фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії.