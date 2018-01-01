Глава БПП дорікнув Лещенку за Марту Борщ, яка погодилась захищати Онищенка

Марта Борщ, яка була одним із кандидатів, відмовилася від посади аудитора на користь адвокатського захисту депутата-втікача Онищенка, - Герасимов

Антикорупційний комітет Ради має краще перевіряти кандидатів на посаду аудитора НАБУ, перш ніж пропонувати їх парламенту. Про це заявив голова фракції БПП Артур Герасимов на засіданні Погоджувальної ради. «Показово, що Марта Борщ, яка була одним із кандидатів, відмовилася від посади аудитора на користь адвокатського захисту депутата-втікача



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артур Герасимов

Марта Борщ, яка була одним із кандидатів, відмовилася від посади аудитора на користь адвокатського захисту депутата-втікача Онищенка, - Герасимов

Антикорупційний комітет Ради має краще перевіряти кандидатів на посаду аудитора НАБУ, перш ніж пропонувати їх парламенту. Про це заявив голова фракції БПП Артур Герасимов на засіданні Погоджувальної ради.

«Показово, що Марта Борщ, яка була одним із кандидатів, відмовилася від посади аудитора на користь адвокатського захисту депутата-втікача Онищенка. Я хотів би звернутися до частини антикорупційного комітету, особливо до Єгора Соболєва, в якого сьогодні день народження, та Сергія Лещенка з проханням більш ретельно перевіряти кандидатів перед тим, як активно нав'язувати їх парламенту», - сказав Герасимов.

Як відомо, 8 лютого стало відомо, що Марта Борщ зняла з розгляду свою кандидатуру.

Згодом ЗМІ повідомили, що вона стала адвокатом нардепа-втікача Олександра Онищенка. Сама ж Марта Борщ не підтвердила інформацію про те, що представлятиме в суді інтереси народного депутата-втікача Олександра Онищенка.

Борщ раніше працювала федеральним прокурором США. Крім багаторічної практики в американській прокуратурі, вона є також досвідченим адвокатом і засновником юридичної компанії в Каліфорнії Boersch Shapiro LLP.

Загальний стаж її роботи в судовій системі США сягає 30 років, в тому числі 12-річний досвід на посаді федерального прокурора Північного округу штату Каліфорнія.

Саме вона працювала над звинуваченнями проти колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка. За цю роботу у 2009 році Борщ отримала нагороду "За видатні заслуги" від імені генерального прокурора США.