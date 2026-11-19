Виробництво найсучасніших американських ракет-перехоплювачів для систем Patriot гальмує дефіцит спеціального жаростійкого матеріалу з Європи. Його використовують у ракетних двигунах, а єдиним постачальником продукції, сертифікованої для PAC-3 MSE, є французька компанія ArianeGroup. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Якого матеріалу бракує ракетам Patriot

За даними видання, йдеться про карбонізовану віскозу (rayon) – спеціальне волокно, яке після обробки перетворюють на жаростійку тканину. Її використовують для виготовлення сопел твердопаливних ракетних двигунів. Матеріал поступово вигорає під час роботи двигуна та захищає його конструкцію від надзвичайно високих температур.

Для найсучасніших американських перехоплювачів PAC-3 MSE наразі допущений лише один матеріал такого типу – Raycarb. Його виробляє французька ArianeGroup.

Виробничий ланцюг охоплює кілька країн:

у Чехії виготовляють віскозне волокно;

у Франції, поблизу Бордо, його перетворюють на тканину та карбонізують;

у США, на підприємстві Park Aerospace у штаті Канзас, матеріал просочують спеціальною смолою;

після цього його передають компанії L3Harris для виготовлення сопел ракетних двигунів.

За інформацією WSJ, американський виробник залежить від єдиного постачальника спеціалізованого матеріалу. ArianeGroup має обмежені виробничі потужності та обслуговує не лише американських замовників, а й власні пріоритетні програми, зокрема французькі військові замовлення.

Коли збільшать виробництво

Park Aerospace намагається допомогти французькому партнеру розширити потужності. Компанія надала ArianeGroup аванс у розмірі $5 млн на нову виробничу лінію. Її запуск очікують у 2028 році.

Крім того, сторони готують проєкт окремого виробництва у США. Park Aerospace передбачила $25 млн авансових платежів на цей проєкт. Нові потужності мають запрацювати приблизно у 2030 році.

Американські виробники також випробовують альтернативний матеріал німецької компанії Enka. Однак він ще не сертифікований для використання у PAC-3 MSE. До того ж робота підприємства Enka може припинитися до 2028 року.

Навіть після вибору іншого постачальника матеріал доведеться тривалий час випробовувати. Сертифікація компонентів для ракетних двигунів може займати близько двох років.

Додаткова проблема – залежність оборонної промисловості від спільних постачальників. За даними WSJ, понад 70% постачальників другого рівня для найновіших ракет Patriot PAC-3 також працюють із системою протиракетної оборони THAAD. Через це проблеми на окремих підприємствах можуть впливати одразу на кілька американських оборонних програм.

США планують випускати 2000 ракет на рік

Дефіцит матеріалу ускладнює реалізацію планів Вашингтона щодо збільшення виробництва перехоплювачів. У січні 2026 року Lockheed Martin оголосила про домовленість з американським урядом, яка передбачає нарощування річних виробничих потужностей PAC-3 MSE приблизно з 600 до 2000 ракет до кінця 2030 року.

У компанії повідомляли, що за 2025 рік поставили замовникам рекордні 620 перехоплювачів. Водночас для досягнення нової цілі потрібно розширити не лише фінальне складання, а й усю мережу постачальників компонентів.

Україна домагається дозволу на виробництво ракет Patriot

Проблема постачання перехоплювачів безпосередньо стосується України, яка потребує PAC-3 MSE для протидії російським балістичним ракетам.

25 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Дональд Трамп ухвалив остаточне політичне рішення надати Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot. Водночас конкретних строків передавання дозволів та запуску виробництва український президент не назвав.

Паралельно Київ домагається постачання готових перехоплювачів. 30 жовтня Державний департамент США погодив потенційний продаж Україні 500 ракет PAC-3 MSE орієнтовною вартістю $2,1 млрд. Згідно з документом, оприлюдненим у матеріалах Конгресу США, фінансування передбачене коштом Канади, Німеччини та Норвегії, а також інших джерел підтримки України.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Україна розраховує отримати 500 ракет для Patriot.