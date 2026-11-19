Президент США Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України не впливає на Сполучені Штати, а продаж американського озброєння європейським країнам приносить Вашингтону значні прибутки. За його словами, Європа переважно передає придбану зброю Україні, однак США отримують за неї повну ціну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Трампа телеканалу Fox News.

США заробляють на продажу зброї для України

Під час розмови з журналісткою Fox News американський президент наголосив, що Сполучені Штати не надають європейським партнерам знижок на військове обладнання. За його словами, Вашингтон продає озброєння Європі, а покупці самостійно вирішують, як ним розпоряджатися.

Трамп припустив, що більшу частину придбаної американської зброї європейські країни передають Україні.

«Думаю, вони здебільшого передають її Україні. Але ми її продаємо. Ми отримуємо повну ціну, не даємо знижок. Можна сказати, що ми заробляємо на цьому великі гроші. Мені байдуже. Я цього не хочу», – заявив президент США.

Трамп також повторив, що війна в Україні нібито не зачіпає американців. Водночас він визнав, що Сполучені Штати отримують фінансову вигоду від продажу озброєння, яке використовується у війні.

«Це на нас не впливає. Насправді, мабуть, можна сказати, що ми отримуємо за це повну ціну. Ми не надаємо знижок. Тож можна сказати, що ми на цьому добряче заробляємо», – сказав американський лідер.

Трамп про переговори Зеленського та Путіна

Під час того самого інтерв'ю журналістка запитала американського президента, чи не можуть він і Путін ухвалювати рішення щодо України без участі Володимира Зеленського.

Трамп відповів, що не став би домовлятися про майбутнє України без її представників. Водночас він заявив, що українському та російському президентам потрібно знайти спільну мову, попри взаємну ворожість.

«Ці двоє ненавидять один одного, але їм потрібно порозумітися. А я добре ладнаю з обома. Вони дуже різні люди. Якби я був президентом і вибори не сфальсифікували, цієї війни ніколи б не сталося», – сказав Трамп.

Американський президент також заявив, що війна Росії проти України його особисто зачіпає, хоча й не впливає на Сполучені Штати як державу. Він знову наголосив на необхідності припинити бойові дії.

Трамп знову згадав про допомогу Байдена Україні

Окремо президент США розкритикував свого попередника Джо Байдена за військову підтримку Києва. Трамп заявив, що попередня адміністрація передала Україні $350 млрд, назвавши це безплатною допомогою.

За його словами, нинішня адміністрація змінила підхід: тепер європейські партнери оплачують американське озброєння, яке згодом використовують українські військові.

Водночас твердження Трампа про $350 млрд готівкою не відповідає структурі американської допомоги. За даними The Guardian, Конгрес США виділив на підтримку України близько $174 млрд, зокрема на військову допомогу, а адміністрація Байдена також надала Києву кредит на $20 млрд, який має погашатися коштом заморожених російських активів.

Як Трамп змінив підхід до військової допомоги Україні

Після повернення до Білого дому Трамп неодноразово заявляв, що США більше не повинні безплатно передавати Україні озброєння. Він наполягає на тому, щоб європейські союзники оплачували американську військову продукцію, яку згодом отримує Київ.

Зокрема, раніше президент США пояснював, що продає зброю країнам НАТО, а ті самостійно визначають її подальший розподіл. Трамп також наголошував, що Вашингтон отримує повну оплату за такі постачання.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року Трамп призупинив продаж зброї європейським союзникам, пояснивши це необхідністю поповнити американські військові запаси. Тоді він заявив, що після відновлення власних арсеналів Сполучені Штати знову дозволять союзникам купувати озброєння.