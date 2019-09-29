30 вересня у Страсбурзі відкривається осіння сесія ПАРЄ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На осінній сесії ПАРЄ очікують на звернення Еммануеля Макрона Фото: ТСН

На сесії ПАРЄ очікують на звернення президента Франції Еммануеля Макрона

У Страсбурзі 30 вересня відкривається осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка триватиме до 4 жовтня, передає УНН.

На осінній сесії заплановане звернення президента Франції Еммануеля Макрона, який виступить в ПАРЄ і відповість на питання парламентаріїв у вівторок 1 жовтня.

Держсекретар Франції з європейських справ Амелі де Монтшалін представить повідомлення від Комітету міністрів, а новообраний Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч Бурич, виступить на Асамблеї в середу.

Переможець Премії ім. Вацлава Гавела в області прав людини 2019 року, обраний з трьох кандидатів, буде оголошений в понеділок, 30 вересня.

Під час сесії Асамблея зосередить свою увагу на захисті інформаторів, загальних стандартах для інститутів омбудсмена і захисту жертв тероризму, а також на збереженні єврейської культурної спадщини. Асамблея також обговорить доповіді про кліматичних біженців та трудової міграції в Східній Європі, а також про акушерське і гінекологічне насильство.

Крім того, на сайті ПАРЄ повідомляється, що було отримане прохання про проведення термінових дебатів на тему «Порушення демократичних прав і придушення мирних протестів в Російській Федерації на тлі виборів до Московської Ради». Асамблея прийме остаточний порядок денний в день відкриття сесії.

Як повідомлялося раніше, 21 вересня стало відомо, що українська делегація прийняла рішення не їхати на найближчу сесію Парламентської асамблеї Ради Європи. Пізніше в парламенті повідомили, що частина членів української делегації все ж планує відвідати найближчу сесію ПАРЄ. Причина – тиск. За словами заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці, нову делегацію України у ПАРЄ змушують прибути в Страсбург.