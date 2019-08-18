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    Глава Генштабу Британії закликав протистояти розширенню впливу Росії в Африці

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    Нік Картер - Глава Генштабу Британії закликав протистояти розширенню впливу Росії в Африці
    Нік Картер
    Фото: The Times

    Картер зазначив, що Росія намагається змусити африканські країни повірити, що РФ є більш вигідним союзником, аніж країни Заходу

    Очільник Генштабу Великої Британії генерал Нік Картер закликав протистояти «маніпуляціям правдою» з боку Росії, яка таким чином зокрема розширює свій вплив у Африці.

    Про це Картер заявив в інтерв’ю The Times.

    На його думку, загроза з боку Росії з’явилась швидше, ніж Лондон розраховував у 2015 році, коли в останній раз виходила детальна доповідь щодо питань оборони королівства.

    Зокрема йдеться про небезпеку з боку приватної військової компанії «Вагнера», за якою стоїть так званий повар Путіна Євген Пригожин. Картер зазначив, що Росія намагається змусити африканські країни повірити, що РФ є більш вигідним союзником, аніж країни Заходу.

    Для досягнення своєї мети Москва вдається до «маніпуляцій правдою» в інформаційному просторі, зокрема й у кіберпросторі.

    Картер упевнений, що Велика Британія повинна посилити свою присутність в Африці, а західним країнам треба більше вкладати у контррозвідку та розробити методи захисту правди від тих, хто її підриває.

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    Росія Велика Британія Африка
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