Глава Генштабу Британії закликав протистояти розширенню впливу Росії в Африці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нік Картер Фото: The Times

Картер зазначив, що Росія намагається змусити африканські країни повірити, що РФ є більш вигідним союзником, аніж країни Заходу

Очільник Генштабу Великої Британії генерал Нік Картер закликав протистояти «маніпуляціям правдою» з боку Росії, яка таким чином зокрема розширює свій вплив у Африці.

Про це Картер заявив в інтерв’ю The Times.

На його думку, загроза з боку Росії з’явилась швидше, ніж Лондон розраховував у 2015 році, коли в останній раз виходила детальна доповідь щодо питань оборони королівства.

Зокрема йдеться про небезпеку з боку приватної військової компанії «Вагнера», за якою стоїть так званий повар Путіна Євген Пригожин. Картер зазначив, що Росія намагається змусити африканські країни повірити, що РФ є більш вигідним союзником, аніж країни Заходу.

Для досягнення своєї мети Москва вдається до «маніпуляцій правдою» в інформаційному просторі, зокрема й у кіберпросторі.

Картер упевнений, що Велика Британія повинна посилити свою присутність в Африці, а західним країнам треба більше вкладати у контррозвідку та розробити методи захисту правди від тих, хто її підриває.