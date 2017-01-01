Глава Генштабу розказав, як в Україні змінюють формат зберігання боєприпасів

Потреба переглянути систему зберігання боєприпасів особливо критично постала внаслідок вибухів складів у Балаклії і під Вінницею

В Україні поступово змінюють організаційно-штатну структуру підрозділів охорони баз, арсеналів і сховищ боєприпасів, — повідомляє в інтерв’ю журналу «Тиждень·ua» начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал армії Віктор Муженко. За словами начальника Генштабу ЗСУ, триває також робота і з нарощення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Муженко

Потреба переглянути систему зберігання боєприпасів особливо критично постала внаслідок вибухів складів у Балаклії і під Вінницею

В Україні поступово змінюють організаційно-штатну структуру підрозділів охорони баз, арсеналів і сховищ боєприпасів, — повідомляє в інтерв’ю журналу «Тиждень·ua» начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал армії Віктор Муженко.

За словами начальника Генштабу ЗСУ, триває також робота і з нарощення периметрової охорони, зокрема з технічними засобами.

Генерал додає, що наразі військові працюють над розосередженням боєприпасів, — наприклад, у напрямі боротьби з БПЛА. «Зараз є зразки озброєння радіоелектронної боротьби українського виробництва. Це і «Анклав», і «Нота», і «Буковель». Їх не так багато, як нам хотілося б, щоб забезпечити повністю всі сховища та підрозділи в зоні АТО. Це потребує і фінансів, і нарощування виробничих потужностей оборонних підприємств», — зазначає Муженко.



Читайте також: Якою має бути пенсія у військових? Таємні плани урядових реформаторів