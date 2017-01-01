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    Глава Генштабу розказав, як в Україні змінюють формат зберігання боєприпасів

    Потреба переглянути систему зберігання боєприпасів особливо критично постала внаслідок вибухів складів у Балаклії і під Вінницею
    В Україні поступово змінюють організаційно-штатну структуру підрозділів охорони баз, арсеналів і сховищ боєприпасів, — повідомляє в інтерв’ю журналу «Тиждень·ua» начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал армії Віктор Муженко. За словами начальника Генштабу ЗСУ, триває також робота і з нарощення
    • Вчора, 16:59
    • Розсилка
    Віктор Муженко
    Віктор Муженко

    Потреба переглянути систему зберігання боєприпасів особливо критично постала внаслідок вибухів складів у Балаклії і під Вінницею

    В Україні поступово змінюють організаційно-штатну структуру підрозділів охорони баз, арсеналів і сховищ боєприпасів, — повідомляє в інтерв’ю журналу «Тиждень·ua» начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал армії Віктор Муженко.

    За словами начальника Генштабу ЗСУ, триває також робота і з нарощення периметрової охорони, зокрема з технічними засобами.

    Генерал додає, що наразі військові працюють над розосередженням боєприпасів, — наприклад, у напрямі боротьби з БПЛА. «Зараз є зразки озброєння радіоелектронної боротьби українського виробництва. Це і «Анклав», і «Нота», і «Буковель». Їх не так багато, як нам хотілося б, щоб забезпечити повністю всі сховища та підрозділи в зоні АТО. Це потребує і фінансів, і нарощування виробничих потужностей оборонних підприємств», — зазначає Муженко.

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