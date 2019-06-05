Голова Львівської ОДА похвалився «небідними» статками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Синютка

Синютка запевнив, що бізнесом займається дружина

Бізнес очільника Львівської ОДА Олега Синютки приносить йому близько 1 млн на рік. Родина чиновника почувається повністю забезпеченою і зараз планує покупку другого автомобіля.

Про це Синютка розповів на телеканалі ZIK.

Він розповів: ще коли йшов на посаду державного чиновника, усвідомлював, що не стоятиме із простягнутою рукою, випрошуючи «100 доларів, бо не має, на що прожити».

«Мій бізнес забезпечує нашу родину, це ні для кого не секрет. Напевно, це правильно, що державні чиновники декларують свої статки», – заявив Синютка.

Він запевнив, що справою займається дружина.

«Деколи вона декларує навіть більші доходи, ніж отримую я. Нам цього абсолютно вистачає. Ми горді, що кожному можемо сказати: у нас все добре, нам вистачає на життя, і свої зусилля, розум можу застосувати на державну справу», – зазначив очільник ОДА.

Він розповів: багато років тому, ще в Івано-Франківську, разом із колегами заснував компанію «АвтоЗАЗ- ДЕУ». Підприємство приносить близько 1 млн на рік.

«Цього цілком вистачає. Колись це був автосалон, а сьогодні – нерухомість, активи. Колись в Івано-Франківську я був першою людиною, яка стала дилером українського виробника. Та у Львові для себе прийняв рішення, що в жодні бізнесові та комерційні справи влазити не буду. Тоді ти стаєш заручником і вже не можеш приймати ті рішення, які хочеш», – розповів Синютка.

Окрім того він зізнався: безумовно покращив своє становище у Львові.

«У нас зараз все є. Ми з дружиною та дітками не є бідні люди, у нас є житло, є автомобіль. До речі, зараз думаємо, щоб придбати ще одне авто. Мені ж буде потрібен транспорт не лише на вихідних, а й в робочі дні», – зізнався очільник області.

Він розповів: раніше користувався власним авто лише на вихідних, хоча й старався не використовувати у державний транспорт у приватних цілях.

«Це некоректно. Я не можу сказати, що я святий і машина мене ніколи не забирала з дому, але я старався, щоб службовий автомобіль не використовувався у власних цілях. Сьогодні ж мені потрібна машина, я повинен бути достатньо маневрним. Машина – це засіб для пересування», – підкреслив Олег Синютка.

Як повідомлялось раніше, Олег Синютка заявляв: йдучи з посади очільника Львівщини, регіон абсолютно чистими від твердих побутових відходів. З понад 300 несанкціонованих сміттєзвалищ залишилося трохи більше ніж 30. його наступник «мав би бути діже лінивим», щоб не завершити роботу в цьому напрямі.