Глава Миколаївської ОДА звинуватив довірену особу Тимошенко у хабарництві



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За словами Савченка, підприємці самі звернулися до влади області та передали відео

На відео, оприлюдненому губернатором, Тимур Глушко, який є довіреною особою кандидата в президенти Юлії Тимошенко, обіцяє своє сприяння у вирішенні питань, пов'язаних з нерухомістю

Голова Миколаївської облдержміністрації Олексій Савченко на брифінгу 27 березня показав відео з депутатом Первомайської міської ради від «Батьківщини» Тимуром Глушком, який нібито обіцяє допомогти підприємцю за гроші вирішити деякі питання.

На відео, оприлюдненому губернатором, Глушко, який є довіреною особою кандидата в президенти Юлії Тимошенко, обіцяє своє сприяння у вирішенні питань, пов'язаних з нерухомістю, а саме йдеться про кіоски та земельні аукціони.

За словами Савченка, підприємці самі звернулися до влади області та передали відео.

«На цьому ролику йде розмова з певною кількістю підприємців (міста Первомайська - ред.). І це мене наштовхує на думку, що такі розмови були не один раз, і є багато випадків саме потерпілих від дій цієї особи», - зазначив голова ОДА.

Під час брифінгу було продемонстровано і саме відео. На відео ймовірно Тимур Глушко спілкується з якоюсь жінкою і каже про вирішення певних проблем.

Наводимо фрагмент розшифровки слів на відео:

«Стартова ціна там 4140 на рік. Вони там кажуть, що наступний крок 10 відсотків. 400 гривень, тобто 4540. Ви обидва погоджуєтеся з ціною 4140, але коли називає ціну 4500, то ви не піднімаєте. Він каже: раз, два, три, продано. І відразу на тебе в той же день оформляють документи. Значить, завтра поїду розбиратися, двоє людей вже подали заявки. Вона ж публікує все це в газеті... Ми нічого безкоштовно не робимо, за останній підпис він збив з мене 6-й айфон щодо цієї землі. Хоча до цього ще купу всього давали. А за 6-й айфон я заплатив 650 доларів. Ось архітектору і поліції платять завжди, я за останні павільйони навпроти «Плази» заплатив по 400 доларів за кожен з 16, особисто я платив», - каже чоловік на відео.

Як повідомив радник голови Миколаївської облдержадміністрації Андрій Сенченко, голова ОДА вже направив письмове звернення про можливий злочин в СБУ і готовий передати всі наявні у нього матеріали.

Джерело: УНН