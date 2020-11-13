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    Глава Мінцифри розповів, чи можливі електронні вибори президента України в 2024 році

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    <p>Міністерство розробляло ідею&nbsp;&laquo;зробити&nbsp;пілот, можливо, паралельний цифровий виборчий округ&raquo; вже на місцевих виборах</p> <p></p> - Глава Мінцифри розповів, чи можливі електронні вибори президента України в 2024 році

    Міністерство розробляло ідею «зробити пілот, можливо, паралельний цифровий виборчий округ» вже на місцевих виборах

    Електронне голосування на виборах президента — це лише питання часу, — Федоров

    В Україні електронне голосування, зокрема на виборах президента — це лише питання часу. Таку думку висловив в інтерв'ю журналу НВ міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    «З огляду на всі світові тренди, очевидно, що електронні вибори — тільки питання часу. Світ незворотно переходить в онлайн», — констатував Федоров.

    Він розповів, що його міністерство розробляло ідею «зробити пілот, можливо, паралельний цифровий виборчий округ» вже на місцевих виборах.

    «Але нам дісталася у жахливому стані айті-інфраструктура — діряві реєстри, проблеми з кібербезпекою. Тому ми не наважилися робити це зараз, а максимально інвестуємо, вкладаємо час і зусилля, аби збудувати інформаційні системи і захистити їх», — пояснив віцепрем'єр.

    За словами Федорова, зараз у його команди «є приціл на 2024 рік, на наступні президентські вибори».

    «І я вам скажу, це як велика ідея, яка змушує тебе робити більше, ніж ти би робив, якби не було такої мети. Бо електронні вибори — це божевільна відповідальність», — визнає Федоров.

    Він також назвав три найважливіші умови успішного проведення таких виборів.

    «Треба, щоб люди підготувалися ментально. Ще багато людей поки бояться цифрової держави. Потім потрібна айті-інфраструктура. Третє — це кібербезпека. Ось, напевно, три основні стовпи, на яких це все тримається», — резюмував Федоров.

    Теги: вибори інтернет технології президент кібербезпека Михайло Федоров
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