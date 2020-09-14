Рада готується до гарячого тижня: Разумков анонсував розгляд проєкту бюджету



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14 вересня відбувається засідання погоджувальної ради парламенту

Верховна Рада планує попередній розгляд проєкту Держбюджету на 2021 рік

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков закликав депутатів консолідувати зусилля, оскільки цей тиждень у парламенті буде напружений. Про це сказав на засіданні погоджувальної ради.

Зокрема, цього тижня у Раді планується попередній розгляд проєкту Державного бюджету на 2021 рік.

«Цей тиждень буде достатньо напруженим, багато важливих питань… І щодо роботи комітетів, і щодо роботи депутатських фракцій та груп. Нам треба буде консолідувати зусилля, тому що на цьому тижні в нас буде попередній розгляд бюджету», - сказав спікер Ради.

Він попросив профільний комітет розглянути документ, як тільки він надійде, аби в п'ятницю парламентарі змогли його розглянути у сесійній залі.

Як повідомлялося, 14 вересня вранці на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік». До 15 вересня документ має бути переданий на розгляд Верховної Ради.

Міністерство фінансів назвало ключові пріоритети проєкту Держбюджету на 2021 рік.