Єрмак закликав Мінфін і ДУСю скоротити видатки на Офіс Зеленського



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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак

«На сьогодні чисельність працівників Офісу президента найнижча за останні 10 років» – Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до керівництва Мінфіну та Держуправління справами з проханням пропрацювати проєкт держбюджету-2021 для розумного скорочення видатків на забезпечення діяльності Офісу президента.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

«Президент України Володимир Зеленський вимагає від усіх органів влади жорсткої економії. Всі видатки повинні бути добре обґрунтованими та нагально необхідними. Всіх чиновників, хто дозволить собi неадекватні витрати, будуть нещадно звільняти, а кожну підозрілу витрату – ретельно перевіряти», – заявив Єрмак.

Він додав, що розуміє необхідність виконання законодавства України щодо підвищення тарифних ставок працівникам бюджетної сфери через поетапне підняття мінімальної зарплати, заплановане у 2021 році.

За словами Єрмака, таке рішення було абсолютно справедливим, оскільки досі мінімальна зарплата була нижчою за реальний прожитковий мінімум у країні.

«Водночас я закликаю урядовців і народних депутатів знайти можливість скоротити інші видатки, без яких ми можемо пройти цю кризу», – підкреслив Єрмак.

За його словами, на сьогодні чисельність працівників Офісу президента найнижча за останні 10 років (419 при максимальній кількості 579 у 2014-му).

Він також заявив, що у разі неможливості зменшити інші видатки президент готовий піти на 10-відсоткове скорочення працівників Офісу президента.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив, що проведення місцевих виборів на непідконтрольній Україні території Донбасу можливе лише після повної деокупації, врегулювання всіх безпекових питань та з дотриманням стандартів ОБСЕ.

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