Кримська платформа спровокувала масову істерику в Росії та її пособників. Найяскравіші цитати

Росія через дипломатичні канали намагалася чинити тиск на країни-учасниці, щоб змусити їх відмовитись від заходу

В Україні 23 серпня відбудеться саміт Кримська платформа, спрямований на консолідацію міжнародної позиції щодо окупованого півострова. Його мета – вивести Росію з Криму.

Росія через дипломатичні канали намагалася чинити тиск на країни-учасниці саміту, щоб змусити їх відмовитись від цього заходу. Крім того, Кримська платформа спровокувала істерику на пропагандистських ресурсах Кремля. Саміт критикують практично в кожному ефірі місцевого телебачення – як політики і чиновники, так і підконтрольні їм представники громадськості.

Заяви стають все більш провокаційними. У них звучать відверті погрози учасникам і організаторам саміту, зауважує «Крим.Реалії».

«Болючими наслідками», зокрема, лякає учасників саміту віце-прем'єр російського уряду Криму, постпред Криму при президенті Росії Георгій Мурадов. Серед таких наслідків, за його словами, могли б стати обмежувальні заходи у вигляді «арешту активів» і «заборони на в'їзд на територію Росії» учасникам «Кримської платформи», повідомляє РІА Новости.

Мурадов назвав «Кримську платформу» «політичною акцією, яка становить загрозу територіальній цілісності Росії». Фото РИА Новости

Тим часом, телеведучий Дмитро Кисельов назвав спроби України повернути Крим «бродячим цирком», передає РІА «Новини».

«Вони варять cвою поганку, щоб нашкодити і створити якісь ілюзії у мало обізнаних людей. Це якась імітація чогось ... Це все ілюзорно, це все на папері», – заявив Кисельов.

Він висловив думку, що за проектом «Кримська платформа» стоїть розвідка Великобританії, а США і НАТО обов'язково до нього приєднаються. «Напевно, ще когось наберуть», – додав він.

Дмитро Кисельов не шкодує епітетів для «Кримської платформи». Фото: rbc.ru

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова розповіла «Газете.ру», що Москва зафіксує позицію країн-учасниць саміту «Кримської платформи».

Вона заявила, що російська влада зробить відповідні висновки після форуму. На думку Захарової, представникам країн Заходу слід було приїхати на півострів, замість того, щоб брати участь в саміті.

«Як вони будуть пояснювати своїм громадянам, чому розмовляючи про Крим, перебуваючи поруч з ним, відклавши масу державних справ, вони так і не заїхали, не подивилися, не склали власного враження, не поспілкувалися з людьми?», – сказала представниця МЗС.

Марія Захарова каже, що російська влада зробить відповідні висновки після форуму. Фото: lenta.ru

Глава МЗС Росії Сергій Лавров, у свою чергу, звинуватив учасників майбутнього саміту в намірах «плекати неонацистські расистські настрої».

Глава окупованого Криму Сергій Аксьонов назвав майбутній саміт позбавленим логіки та здорового глузду.

За його словами, незрозуміло, чим збираються займатися країни на цьому форумі. У той же час Аксьонов підкреслив, що Київ буде там збирати союзників, виношувати плани і підступи, як завдати максимальної шкоди російському півострову.

«Вони все розуміють, що ніяких планів і можливостей повернути Крим військовим шляхом немає, це неможливо ні для кого, ні для однієї країни світу, – підкреслив представник окупаційної влади. – Ми назавжди повернулися на свою історичну батьківщину.

У зв'язку з цим глава республіки назвав майбутній саміт «маренням божевільного».

«При всіх наших недоліках, ми рухаємося точно швидше, ніж українська влада, – зазначив Аксьонов і додав, що «Крим назавжди російський».

Аксьонов вважає «маренням божевільного» запуск «Кримської платформи». Фото: ТАСС

Аналогічної стратегії дотримується і спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов. У лютому він називав майбутній саміт «клубом ворогів Росії».

А через три місяці, коли у «Кримської платформи» з'явилися перші прихильники з числа міжнародних партнерів України, які заявили про намір брати участь в саміті, формулювання спікера стали іншими.

«Цей русофобський шабаш буде присвячений обговоренню того, від чого б ще кримчан відключити, чим би ще ускладнити наше просування до побудови Криму нашої мрії ... Нехай товпляться на своїй платформі, з заздрістю дивляться нам услід. Ми навіть помахаємо їм хусточкою і продовжимо свій шлях до намічених цілей», - заявив Володимир Константинов на засіданні російського парламенту Криму в травні нинішнього року.

Спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов називав майбутній саміт «клубом ворогів Росії». Фото: krym.aif.ru

«Кримська платформа» – новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді викликам, що зростають, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні.

Діяльність «Кримської платформи» має розпочатися на саміті 23 серпня, на який запрошено дипломатів і лідерів іноземних держав.

Нагадаємо, саміт «Кримська платформа», проведення якого заплановано на 23 серпня, об'єднає десятки держав і міжнародних організацій. Країни-учасниці першого саміту вже практично завершили узгодження Кримської декларації – документа, який має бути проголошений за підсумками саміту.

Як повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба, кількість учасників саміту зросла до 34.

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