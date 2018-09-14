Глава МЗС Британії нагадав РФ про військових-туристів в Україні



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Джеремі Хант заявив, що востаннє військові РФ розповідали про відпустку під час вторгнення в Україну

Міністр закордонних справ Британії Джеремі Хант порівняв інтерв’ю росіян Олександра Петрова та Руслана Боширова, яких підозрюють в отруєнні Скрипаля, з історією солдат РФ під час вторгнення в Україну у 2014 році.

Про це він написав у себе в Twitter.

Хант написав, що востаннє військові РФ стверджували, що вони знаходяться у відпустці у 2014 році, коли вторгнулись до України.

Також він закликав зупинити фейкові шоу, бо світ встиг викрити Росію.

«Востаннє російські військові стверджували, що вони у відпустці, коли у 2014 році вторглися в Україну. Пора зупинити фейкові телешоу - світ викрив Росію», - написав Міністр МЗС Британії.

Нагадаємо, російський телеканал Russia Today опублікував інтерв'ю з двома чоловіками, що назвалися Олександром Петровим і Русланом Бошировим. Люди з такими іменами підозрюються британським слідством в отруєнні екс-співробітника російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у місті Солсбері в березні 2018 року.

Раніше підозрювані в отруєнні Скрипаля заявили, що були в Солсбері «як туристи».

Нагадаємо, раніше головний редактор RT Маргарита Симоньян розповіла, що Боширов і Петров самі зателефонували і захотіли дати інтерв’ю лише їй.