Глава МЗС Данії їде в Україну



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Вадим Пристайко та Йеппе Кофод Фото: mfa.gov.ua

У п'ятницю міністр закордонних справ Данії здійснить поїздку до зони проведення Операції Об’єднаних сил

Міністр закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофод здійснить візит до України протягом 6-7 лютого 2020 року.

Про це повідомляє пресцентр МЗС України.

Зазначається, що 6 лютого у будівлі МЗС України планується зустріч Міністра закордонних справ України Вадима Пристайка зі своїм колегою Йеппе Кофодом.

«Головними темами переговорів Міністрів будуть українсько-данський політичний діалог, активізація двосторонньої економічної та інвестиційної співпраці, практична допомога Урядом Данії у проведенні системних реформ, підтримка Копенгагеном європейського та євроатлантичного курсу України як зовнішньополітичних пріоритетів», — йдеться у повідомленні.

«Окрема увага Міністрів буде зосереджена на взаємодії у протидії російській агресії проти України. Обговорюватимуться шляхи посилення співпраці у багатосторонніх форматах із засудження дій Росії як агресора», — додали у МЗС.

А о 16:45, відбудеться спільна прес-конференція очільників МЗС України та Данії Вадима Пристайка з Йеппе Кофодом.

Зокрема, 7 лютого міністр закордонних справ Данії здійснить поїздку до зони проведення Операції Об’єднаних сил.