  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Глава МЗС Данії їде в Україну

    • Розсилка
    <div class="post-item__photo-author">Вадим Пристайко та Йеппе Кофод</div> - Глава МЗС Данії їде в Україну
    Вадим Пристайко та Йеппе Кофод
    Фото: mfa.gov.ua

    У п'ятницю міністр закордонних справ Данії здійснить поїздку до зони проведення Операції Об’єднаних сил

    Міністр закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофод здійснить візит до України протягом 6-7 лютого 2020 року.

    Про це повідомляє пресцентр МЗС України.

    Зазначається, що 6 лютого у будівлі МЗС України планується зустріч Міністра закордонних справ України Вадима Пристайка зі своїм колегою Йеппе Кофодом.

    «Головними темами переговорів Міністрів будуть українсько-данський політичний діалог, активізація двосторонньої економічної та інвестиційної співпраці, практична допомога Урядом Данії у проведенні системних реформ, підтримка Копенгагеном європейського та євроатлантичного курсу України як зовнішньополітичних пріоритетів», — йдеться у повідомленні.

    «Окрема увага Міністрів буде зосереджена на взаємодії у протидії російській агресії проти України. Обговорюватимуться шляхи посилення співпраці у багатосторонніх форматах із засудження дій Росії як агресора», — додали у МЗС.

    А о 16:45, відбудеться спільна прес-конференція очільників МЗС України та Данії Вадима Пристайка з Йеппе Кофодом.

    Зокрема, 7 лютого міністр закордонних справ Данії здійснить поїздку до зони проведення Операції Об’єднаних сил.

    МЗС міністр Данія Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ