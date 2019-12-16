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    Події в Україні

    Україна посіла 17 місце в рейтингу ефективності боротьби зі змінами клімату

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    <p>Жодна з країн не зробила достатньо для запобігання змін клімату</p> - Україна посіла 17 місце в рейтингу ефективності боротьби зі змінами клімату

    Жодна з країн не зробила достатньо для запобігання змін клімату

    Україна потрапила у групу країн з високим показником ефективності. Вона отримала 60,09 балів зі 100

    Україна посіла 17 місце серед 58 країн світу в рейтингу, який показує індекс ефективності боротьби зі змінами клімату-2020.

    Про це йдеться у звіті NewClimate Institute, Germanwatch і Climate Action Network.

    Як повідомляється, Україна потрапила у групу країн з високим показником ефективності. Вона отримала 60,09 балів зі 100. Торік Україна посідала 18 місце.

    У звіті позитивно оцінили створення Міністерства енергетики та охорони навколишнього середовища. Екологи вважають, що такі зміни мають потенціал до поліпшення кліматичної політики країни.

    Поруч з Україною у рейтингу стоять Швейцарія і Франція на 17 і 18-му місцях відповідно. Наголошується, що жодна з країн не зробила достатньо для запобігання змін клімату.

    Четверте місце зайняла Швеція з 76,28 балами, п'яте — Данія з 71,14 балами, а шосте — Марокко з 70,63 балами.

    Антилідерами рейтингу стали США і Саудівська Аравія на 61 60 місці відповідно.

    Оцінка країни складається з обсягу викидів парникових газів, рівня розвитку відновлюваної енергетики, рівня споживання електроенергії, загальних запасів первинної енергії, спільної зовнішньої та внутрішньої політики в сфері протидії змінам клімату

    Раніше повідомлялося, що кліматичний саміт ООН в Мадриді завершується скандалом, оскільки найбільші світові економіки не беруть на себе зобов'язання, закріплені в Паризькій угоді.

    Нагадаємо, раніше у Мадриді відбувся багатотисячний «Марш за клімат».

    Як відомо, лідери країн ЄС, які зустрілися у четвер у Брюсселі для проведення Європейського саміту, підтримали запропонований Єврокомісією амбітний план перетворення Європи на перший кліматично-нейтральний континент до 2050 року.

    Швеція ЄС екологія енергетика США клімат Швейцарія Франція рейтинг Данія Мінекології Саудівська Аравія Україна Марокко природа
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