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    У світі

    Данія вперше оголосила Гренландію головним пріоритетом нацбезпеки

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    Гренландія є частиною Данії, але має значну автономію - Данія вперше оголосила Гренландію головним пріоритетом нацбезпеки
    Гренландія є частиною Данії, але має значну автономію

    Служба оборонної розвідки Данії пов'язала зміну пріоритетів з бажанням президента США придбати Гренландію

    Данія вперше оголосила дотримання безпеки Гренландії важливішою за такі загрози, як тероризм чи кіберзлочинність.

    Про це повідомляє ВВС.

    Служба оборонної розвідки пов'язала зміну пріоритетів з бажанням президента США Дональда Трампа придбати Гренландію.

    Гренландія є частиною Данії, але має значну автономію, зокрема свободу укладання торгових угод з іншими країнами. У 1985 році Гренландія вийшла зі складу Європейського економічного співтовариства. Китай вже підписав з нею договори про розробку місцевих родовищ.

    Раніше повідомлялося, президент США Дональд Трамп обговорював зі своїми радниками можливість придбання Сполученими Штатами Гренландії.

    Радник президента США Дональда Трампа з питань економіки Ларрі Кудлоу заявиви, що «Гренландія - це стратегічне місце. У них є багато корисних копалин».

    Президент США опублікував фотоколаж гренландського краєвиду, на якому розмістив хмарочос із написом Trump, - і пообіцяв не робити такого з найбільшим островом у світі. 

    США Дональд Трамп Данія політика нацбезпека Гренландія
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