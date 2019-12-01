Данія вперше оголосила Гренландію головним пріоритетом нацбезпеки



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Гренландія є частиною Данії, але має значну автономію

Служба оборонної розвідки Данії пов'язала зміну пріоритетів з бажанням президента США придбати Гренландію

Данія вперше оголосила дотримання безпеки Гренландії важливішою за такі загрози, як тероризм чи кіберзлочинність.

Про це повідомляє ВВС.

Служба оборонної розвідки пов'язала зміну пріоритетів з бажанням президента США Дональда Трампа придбати Гренландію.

Гренландія є частиною Данії, але має значну автономію, зокрема свободу укладання торгових угод з іншими країнами. У 1985 році Гренландія вийшла зі складу Європейського економічного співтовариства. Китай вже підписав з нею договори про розробку місцевих родовищ.

Раніше повідомлялося, президент США Дональд Трамп обговорював зі своїми радниками можливість придбання Сполученими Штатами Гренландії.

Радник президента США Дональда Трампа з питань економіки Ларрі Кудлоу заявиви, що «Гренландія - це стратегічне місце. У них є багато корисних копалин».

Президент США опублікував фотоколаж гренландського краєвиду, на якому розмістив хмарочос із написом Trump, - і пообіцяв не робити такого з найбільшим островом у світі.