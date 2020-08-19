  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Кулеба привітав Христю Фріланд з призначення на посаду глави мінфіну Канади

    • Розсилка
    Етнічна українка&nbsp;Христя Фріланд стала міністеркою фінансів Канади - Кулеба привітав Христю Фріланд з призначення на посаду глави мінфіну Канади
    Етнічна українка Христя Фріланд стала міністеркою фінансів Канади

    Очільник МЗС переконаний, що подальший розвиток торгівлі та економічних зв’язків України і Канади допоможе пом’якшити економічні наслідки пандемії

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав етнічну українку Христю Фріланд з призначенням на посаду очільниці міністерства фінансів Канади.

    Про це Кулеба написав у Тwitter.

    «Щиро вітаю Христю Фріланд із призначенням міністеркою фінансів Канади. Вона стала першою в історії жінкою на цій посаді. Переконаний, що подальший розвиток торгівлі та економічних зв’язків України і Канади допоможе пом’якшити економічні наслідки пандемії», – зазначив глава МЗС України.

    Нагадаємо, Фріланд замінила на цій посаді Білла Морно, який подав у відставку ввечері у понеділок після зустрічі з прем’єром Джастіном Трюдо.

    До слова, Христя Фріланд у другому уряді Джастіна Трюдо також зберегла за собою посаду віцепрем’єра..

    Як відомо, Христя Фріланд – етнічна українка, канадська письменниця, журналістка і політик.

    Нагадаємо, восени минулого року колишня очільниця міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд, що має українське походження, була призначена в новому уряді прем’єр-міністра Джастіна Трюдо віцепрем’єр-міністром.

    МЗС Мінфін економіка міністр Канада торгівля кадрові зміни українці Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ