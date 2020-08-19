Кулеба привітав Христю Фріланд з призначення на посаду глави мінфіну Канади



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Етнічна українка Христя Фріланд стала міністеркою фінансів Канади

Очільник МЗС переконаний, що подальший розвиток торгівлі та економічних зв’язків України і Канади допоможе пом’якшити економічні наслідки пандемії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав етнічну українку Христю Фріланд з призначенням на посаду очільниці міністерства фінансів Канади.

Про це Кулеба написав у Тwitter.

«Щиро вітаю Христю Фріланд із призначенням міністеркою фінансів Канади. Вона стала першою в історії жінкою на цій посаді. Переконаний, що подальший розвиток торгівлі та економічних зв’язків України і Канади допоможе пом’якшити економічні наслідки пандемії», – зазначив глава МЗС України.

I congratulate @cafreeland with being appointed Canada’s first female Minister of Finance. I’m sure that further developing trade and economic ties between Ukraine & Canada will help mitigate the economic impact of COVID-19. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 18, 2020

Нагадаємо, Фріланд замінила на цій посаді Білла Морно, який подав у відставку ввечері у понеділок після зустрічі з прем’єром Джастіном Трюдо.

До слова, Христя Фріланд у другому уряді Джастіна Трюдо також зберегла за собою посаду віцепрем’єра..

Як відомо, Христя Фріланд – етнічна українка, канадська письменниця, журналістка і політик.

Нагадаємо, восени минулого року колишня очільниця міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд, що має українське походження, була призначена в новому уряді прем’єр-міністра Джастіна Трюдо віцепрем’єр-міністром.