Лукашенко призначив уряд Білорусі



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Уряд Білорусі склав свої повноваження 17 серпня

Прем'єр-міністр та інші ключові члени попереднього уряду зберегли свої посади

Президент Білорусі Олександр Лукашенко затвердив новий склад уряду. Про це повідомляє БелТА.

Зазначається, що прем'єр-міністр та інші ключові члени попереднього уряду зберегли свої посади.

«Так, прем'єр-міністром був призначений Роман Головченко, який обіймав цю посаду раніше. Також залишилися на своїх посадах міністр закордонних справ Володимир Макей, міністр внутрішніх справ Юрій Караєв, голова Мининформа Ігор Луцький, міністр охорони здоров'я Володимир Караник», - йдеться у повідомленні.

Призначення нового складу уряду після виборів визначено конституцією Білорусі.

Нагадаємо, уряд Білорусі склав свої повноваження 17 серпня. Раніше Лукашенко доручив оперативно підготувати документи щодо подальшої роботи уряду.

Раніше повідомлялося, що інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.

Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.

18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

Зазначимо, Україна офіційно не вітала Лукашенка з перемогою. Своїми вітання відзначилися кум Путіна Віктор Медведчук та нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко. Також поспішив привітати Лукашенка з перемогою на виборах скандальний український політик, лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Втім, згодом він видалив із соцмереж своє привітання.

Разом з тим Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі. Крім того, Британія не визнає результатів виборів у Білорусі.

Європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.