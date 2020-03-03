У Києві встановлять меморіальну дошку на честь загиблого учасника АТО Куцмая



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В’ячеслав Куцмай (позивний Цинк) загинув 21 травня 2018 року неподалік Горлівки

Меморіальну дошку встановлять на фасаді школи №46

На честь учасника антитерористичної операції В’ячеслава Куцмая, який загинув на сході України, на фасаді будівлі середньої загальноосвітньої школи № 46 на вул. Миколи Василенка, 10 встановлять меморіальну дошку.

Облаштування пам’ятки передбачено розпорядженням КМДА № 371 з урахуванням протоколу засідання комісії з питань встановлення пам’ятних знаків в місті Києві та на підставі звернення громадської організації «Військово-патріотичне об’єднання УБД «Сармат». Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Витрати, пов’язані з виготовленням та встановленням меморіальної дошки, буде профінансовано за позабюджетні кошти, залучені в установленому порядку.

Нагадаємо, В'ячеслав Куцмай народився 07.11.1986 року в Києві. З 2014 року служив у взводі спецпризначення БСП НГУ «Донбас», пройшов бої за Іловайськ, де потрапив у полон. Був звільнений у грудні 2014 року, і повернувся до лав батальйону. У жовтні 2016-го з побратимами перейшов у 16-й окремий мотопіхотний батальйон 58-ї ОМБр, у подальшому служив у розвідвзводі 3-го мехбату 72-ї ОМБр, а після виведення бригади з фронту - у 24-й ОМБр.

В’ячеслав Куцмай (позивний Цинк) загинув 21 травня 2018 року о 5:00 у бойовому зіткненні з ворожою ДРГ в околицях смт Південне (Чигирі), що неподалік окупованої Горлівки.