  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Подвиг «героя» Донбасу. Як Мозговий розстріляв сім'ю з маленькою дівчинкою заради грошей

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Подвиг «героя» Донбасу. Як Мозговий розстріляв сім'ю з маленькою дівчинкою заради грошей

    Навіть керівництво ЛНР (а отже - і Росія, яка там все контролює) визнало, що один з найвідоміших «захисників Донбасу» виявився банальним розбійником, мародером і вбивцею

    Мовою оригіналу

    9 мая 2014 года на трассе под Свердловском Луганской области (тогда эту территорию Украина уже толком не контролировала) расстреляли семью бизнесмена Олега Бурыхина из Антрацита.

    Бурыхин с женой и дочерью ехал на двух внедорожниках «Тойота FJ» в сторону российской границы. Начинались боевые действия, и семья хотела переждать их в РФ. Но доехать до России им было не суждено. Недалеко от границы машины были расстреляны из засады «ополченцами». Олег и его жена Ирина погибли на месте. 10-летняя дочь получила серьезные ранения, и чудом осталась жива...

    Тогда об этом происшествии написали все СМИ. Но трагедия быстро забылась, так как начиналась война и ее затмили другие, еще более страшные новости. Власти в Луганской области тогда уже не было, поэтому преступников не искали и не назвали.

    И вот спустя почти 6 лет так называемый «суд ЛНР» все же назвал виновных. Организаторами убийства семьи Бурыхиных оказались командиры батальона «Призрак» - Александр Костин («Август») и Алексей Мозговой. Костину дали 14 лет тюрьмы. Мозгового по понятным причинам не судили - он был убит еще в мае 2015-го. По иронии судьбы, погиб он так же, как и его жертвы - расстрелян из засады на трассе. Karma is a bitch.

    Материалы дела уже опубликованы в открытом доступе и там можно почитать во всех подробностях о том, как «герои Новороссии» расстреливали семью с ребенком.

    Если коротко, то дело обстояло так:

    Мозговому и Костину стало известно, что директор ООО «Борис Инвест» Олег Бурыхин с семьей в ночь на 9 мая будет ехать из Антрацита в Россию и повезет с собой крупную сумму денег наличными. Узнав об этом, они решили устроить на дороге засаду, убить и ограбить Бурыхиных. Для этого «герои Новороссии» отжали у предпринимателя из Свердловска «Камаз», с помощью которого перекрыли трассу. А также подтянули к месту засады взвод «ополченцев», которым рассказали, что на внедорожниках по трассе будут ехать боевики «Правого сектора» и их нужно убить.

    Бурыхины, которые двигались по трассе на двух автомобилях «Тойота FJ», увидели, что дорога перекрыта «Камазом» и остановились. После этого по ним открыли огонь из засады. Убив родителей и бросив на месте истекающую кровью девочку, «защитники Донбасса» забрали из машины деньги и скрылись.

    Подробности есть по ссылке. Там много текста на сканах.

    Как знают все, кто хоть немного интересуется историей войны на Донбассе, Алексей Мозговой - один из самых распиаренных «героев Новороссии». Сколько хвалебных статей и репортажей было написано про него, просто не сосчитать. Кажется, ни один другой полевой командир ЛДНР не удостоился такой чести. После смерти Мозгового о нем были сняты документальные фильмы и написаны книги. Пропагандисты очень старались, чтобы создать ореол славы его батальону «Призрак». В Алчевске Мозговому даже установили памятник. И вот теперь даже руководство ЛНР (а следовательно - и Россия, которая там все контролирует) признало, что один из самых известных «защитников Донбасса» оказался банальным разбойником, мародером и убийцей.

    Подробнее об этой истории я также рассказал в своем видеоблоге.

    Очень важно чтобы эта информация дошла до всех любителей «русского мира» и ЛДНР. Давайте распространять ее как можно активнее.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    бойовики на Донбасі Донбас ЛНР війна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Павло Розенко
    Павло Розенко

    ексвіцепрем'єрміністр України

    Віктор Шлінчак
    Віктор Шлінчак

    Керівник проекту «Главком»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ