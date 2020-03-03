Подвиг «героя» Донбасу. Як Мозговий розстріляв сім'ю з маленькою дівчинкою заради грошей

Навіть керівництво ЛНР (а отже - і Росія, яка там все контролює) визнало, що один з найвідоміших «захисників Донбасу» виявився банальним розбійником, мародером і вбивцею

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9 мая 2014 года на трассе под Свердловском Луганской области (тогда эту территорию Украина уже толком не контролировала) расстреляли семью бизнесмена Олега Бурыхина из Антрацита.

Бурыхин с женой и дочерью ехал на двух внедорожниках «Тойота FJ» в сторону российской границы. Начинались боевые действия, и семья хотела переждать их в РФ. Но доехать до России им было не суждено. Недалеко от границы машины были расстреляны из засады «ополченцами». Олег и его жена Ирина погибли на месте. 10-летняя дочь получила серьезные ранения, и чудом осталась жива...

Тогда об этом происшествии написали все СМИ. Но трагедия быстро забылась, так как начиналась война и ее затмили другие, еще более страшные новости. Власти в Луганской области тогда уже не было, поэтому преступников не искали и не назвали.

И вот спустя почти 6 лет так называемый «суд ЛНР» все же назвал виновных. Организаторами убийства семьи Бурыхиных оказались командиры батальона «Призрак» - Александр Костин («Август») и Алексей Мозговой. Костину дали 14 лет тюрьмы. Мозгового по понятным причинам не судили - он был убит еще в мае 2015-го. По иронии судьбы, погиб он так же, как и его жертвы - расстрелян из засады на трассе. Karma is a bitch.

Материалы дела уже опубликованы в открытом доступе и там можно почитать во всех подробностях о том, как «герои Новороссии» расстреливали семью с ребенком.

Если коротко, то дело обстояло так:

Мозговому и Костину стало известно, что директор ООО «Борис Инвест» Олег Бурыхин с семьей в ночь на 9 мая будет ехать из Антрацита в Россию и повезет с собой крупную сумму денег наличными. Узнав об этом, они решили устроить на дороге засаду, убить и ограбить Бурыхиных. Для этого «герои Новороссии» отжали у предпринимателя из Свердловска «Камаз», с помощью которого перекрыли трассу. А также подтянули к месту засады взвод «ополченцев», которым рассказали, что на внедорожниках по трассе будут ехать боевики «Правого сектора» и их нужно убить.

Бурыхины, которые двигались по трассе на двух автомобилях «Тойота FJ», увидели, что дорога перекрыта «Камазом» и остановились. После этого по ним открыли огонь из засады. Убив родителей и бросив на месте истекающую кровью девочку, «защитники Донбасса» забрали из машины деньги и скрылись.

Подробности есть по ссылке. Там много текста на сканах.

Как знают все, кто хоть немного интересуется историей войны на Донбассе, Алексей Мозговой - один из самых распиаренных «героев Новороссии». Сколько хвалебных статей и репортажей было написано про него, просто не сосчитать. Кажется, ни один другой полевой командир ЛДНР не удостоился такой чести. После смерти Мозгового о нем были сняты документальные фильмы и написаны книги. Пропагандисты очень старались, чтобы создать ореол славы его батальону «Призрак». В Алчевске Мозговому даже установили памятник. И вот теперь даже руководство ЛНР (а следовательно - и Россия, которая там все контролирует) признало, что один из самых известных «защитников Донбасса» оказался банальным разбойником, мародером и убийцей.

Подробнее об этой истории я также рассказал в своем видеоблоге.

Очень важно чтобы эта информация дошла до всех любителей «русского мира» и ЛДНР. Давайте распространять ее как можно активнее.

Джерело: блог Дениса Казанського

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