Ексголова МЗС попередив Зеленського про наміри Путіна на Донбасі



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Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін Фото: Главком

«Росія зробить символічне перезавантаження в «ЛДНР», когось там поміняє і спробує налагодити «діалог» між ними та Києвом», – Клімкін

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін не впевнений, що Україна витримає тиск Москви з приводу «діалогу» з «ДНР» і «ЛНР».

«Росія зробить в «ДНР» і «ЛНР» символічне перезавантаження і спробує налагодити формальний «діалог» з окупаційними адміністраціями», – сказав ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому».

Клімкін вважає, що гуманітарний діалог потрібен. «Його можна розвивати через релігійні громади, екологів, жіночі організації, профспілки. Врешті все це можна робити через українських олігархів, які мають там інтереси. Деякі речі можуть бути публічними, деякі – ні. Але в той момент, коли хтось захоче почати формальний «діалог» з російськими окупаційними адміністраціями, ми і політично, і юридично, і морально визнаємо, що Донбас – це наш внутрішній конфлікт. Саме цього й хоче Росія», – пояснив ексміністр.

Відповідаючи на запитання щодо розміщення миротворчих сил ООН на Донбасі Павло Клімкін зазначив, що Росія раніше зробила абсолютно маніпулятивний проєкт резолюції, який всі – навіть її союзники в Раді безпеки – відмовилися обговорювати. «Ми зробили свій проєкт, погодили його з нашими ключовими союзниками, але Росія почала від нього відбиватися. Зараз є різні чутки стосовно можливості повернення до російської ідеї – тобто розміщення елементів миротворців на лінії дотику, що сприятиме лише замороженню ситуації в інтересах Росії», – сказав Клімкін.

За словами екс-міністра, миротворці або міжнародна адміністрація з військовим поліцейським компонентом мають контролювати територію на Донбасі. «Там мають бути військові радники, які відповідали б за роззброєння. Усі ці плани є і сторонам відомі, але Росія цього не хоче. Лавров на одній з останніх міністерських зустрічей у нормандському форматі в присутності наших німецьких і французьких друзів сказав, що вони ніколи цього не дозволять. Оскільки вибори там відбудуться вільно і чесно, а їм це непотрібно. Ось такою була відповідь», – зазначив Клімкін.

Нагадаємо, спецпредставник ОБСЄ у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік вважає, що введення миротворчої місії на Донбасі неможливе без згоди РФ.