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    Глава НКРЕКП Кривенко написала заяву про відставку

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    Оксана Кривенко очолила Нацкомісію у червні 2018 року - Глава НКРЕКП Кривенко написала заяву про відставку
    Оксана Кривенко очолила Нацкомісію у червні 2018 року

    За даними джерел, Оксана Кривенко має намір піти з поста глави НКРЕКП відразу після інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського

    Глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Оксана Кривенко написала заяву про відставку.

    Про це 10 травня повідомляє «Ділова столиця» з посиланням на джерела в Нацкомісії.

    За даними джерел, Кривенко має намір піти з поста глави НКРЕКП відразу після інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

    Як відомо, Кривенко очолила Нацкомісію у червні 2018 року.

    Раніше повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розробила проект кошторису на 2020 рік, за яким пропонує виділити 459,2 млн грн на заробітні плати своїм працівникам.

    У той час загальна сума надходжень має скласти 491,7 млн грн.

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