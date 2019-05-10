Глава НКРЕКП Кривенко написала заяву про відставку



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Оксана Кривенко очолила Нацкомісію у червні 2018 року

За даними джерел, Оксана Кривенко має намір піти з поста глави НКРЕКП відразу після інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського

Глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Оксана Кривенко написала заяву про відставку.

Про це 10 травня повідомляє «Ділова столиця» з посиланням на джерела в Нацкомісії.

За даними джерел, Кривенко має намір піти з поста глави НКРЕКП відразу після інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Як відомо, Кривенко очолила Нацкомісію у червні 2018 року.

Раніше повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розробила проект кошторису на 2020 рік, за яким пропонує виділити 459,2 млн грн на заробітні плати своїм працівникам.

У той час загальна сума надходжень має скласти 491,7 млн грн.