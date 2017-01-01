Глава Пентагону розпочав міжнародне турне

Джеймс Меттіс відвідає Єгипет, Йорданію, Пакистан і Кувейт

Глава оборонного відомства США Джеймс Меттіс у п'ятницю розпочав своє міжнародне турне, під час якого планує відвідати Єгипет, Йорданію, Пакистан і Кувейт. Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону, інформує «Укрінформ». «Міністр оборони Джеймс Меттіс сьогодні відправився в п'ятиденне турне з метою підтвердження твердих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр оборони США Джеймс Меттіс

Джеймс Меттіс відвідає Єгипет, Йорданію, Пакистан і Кувейт

Глава оборонного відомства США Джеймс Меттіс у п'ятницю розпочав своє міжнародне турне, під час якого планує відвідати Єгипет, Йорданію, Пакистан і Кувейт.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону, інформує «Укрінформ».

«Міністр оборони Джеймс Меттіс сьогодні відправився в п'ятиденне турне з метою підтвердження твердих зобов'язань США у партнерстві на Близькому Сході, в Західній Африці та в Південній Азії», - зауважили в Пентагоні.

Як повідомили в відомстві, Меттіс спершу відвідає Єгипет, де вже заплановані в суботу його зустрічі з президентом й міністром оборони країни.

Після цього, 3 грудня глава Пентагону вирушить до Йорданії. Там він планує взяти участь у так званому Акабському процесі – форумі з питань протидії екстремізму в Західній Африці. Зустріч організовує король Йорданії Абдалла II, крім того, на ній очікується участь представників Франції, Великої Британії та деяких країн Західної Африки, а також представники Африканського Союзу, Європейського Союзу, НАТО та ООН.

Наступного дня, 4 грудня міністр оборони США вирушить з візитом до Пакистану, де зустрінеться з прем'єр-міністром та начальником штабу армії цієї країни. Завершиться турне Меттіса його візитом до Кувейту 5 грудня, де заплановані переговори з кувейтським еміром та іншими представниками державного керівництва.

Раніше міністр оборони США підтримав Женевський формат врегулювання конфлікту в Сирії.