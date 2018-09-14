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    Глава УПЦ МП Онуфрій доповів РПЦ про екзархів Варфоломея

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    Митрополит Онуфрій - Глава УПЦ МП Онуфрій доповів РПЦ про екзархів Варфоломея
    Митрополит Онуфрій

    На засіданні Синоду РПЦ був організований сеанс відеозв'язку з митрополитом Онуфрієм

    Глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій за станом здоров'я не приїхав на засідання Синоду Російської православної церкви, яке проходить 14 вересня в Москві.

    Про це повідомляється на сайті РПЦ.

    Зазначається, що був організований сеанс відеозв'язку, в ході якого митрополит Онуфрій повідомив членам Синоду РПЦ про «стан справ у зв'язку з призначенням в Україну ієрархів Константинопольського патріархату».

    Він заявив, що «обидва так званих екзархи Константинопольського патріарха прибули в Україну». «Один призначений вести переговорний процес зі стороною патріарха Філарета, інший - зі стороною митрополита Макарія, глави Української автокефальної православної церкви», - сказав митрополит Онуфрій.

    Він підкреслив, що представники УПЦ МП не зустрічалися з екзархами – «тому що вони приїхали без нашого благословення».

    «Як представники канонічної Церкви в Україні ми з ними спілкуватися не будемо, ну, а за тим, як розвиваються події, будемо стежити», - сказав Онуфрій на Синоді РПЦ.

    Раніше повідомлялося, що на позачерговому засіданні Синоду Російської православної церкви буде розглядатися питання про надання Константинопольським патріархатом автокефалії православної церкви в Україні.

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