Глава УПЦ МП Онуфрій доповів РПЦ про екзархів Варфоломея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Митрополит Онуфрій

На засіданні Синоду РПЦ був організований сеанс відеозв'язку з митрополитом Онуфрієм

Глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій за станом здоров'я не приїхав на засідання Синоду Російської православної церкви, яке проходить 14 вересня в Москві.

Про це повідомляється на сайті РПЦ.

Зазначається, що був організований сеанс відеозв'язку, в ході якого митрополит Онуфрій повідомив членам Синоду РПЦ про «стан справ у зв'язку з призначенням в Україну ієрархів Константинопольського патріархату».

Він заявив, що «обидва так званих екзархи Константинопольського патріарха прибули в Україну». «Один призначений вести переговорний процес зі стороною патріарха Філарета, інший - зі стороною митрополита Макарія, глави Української автокефальної православної церкви», - сказав митрополит Онуфрій.

Він підкреслив, що представники УПЦ МП не зустрічалися з екзархами – «тому що вони приїхали без нашого благословення».

«Як представники канонічної Церкви в Україні ми з ними спілкуватися не будемо, ну, а за тим, як розвиваються події, будемо стежити», - сказав Онуфрій на Синоді РПЦ.

Раніше повідомлялося, що на позачерговому засіданні Синоду Російської православної церкви буде розглядатися питання про надання Константинопольським патріархатом автокефалії православної церкви в Україні.