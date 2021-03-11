Глави МЗС Британії і країн Балтії домовилися підтримувати Україну

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви зустрілись з міністром закордонних справ Великобританії в Талліні

Глави МЗС обговорили можливості більш тісної співпраці між Британією і країнами Балтії, питання європейської безпеки, відносин з Росією, Україною і Білоруссю

Міністри закордонних справ Великої Британії, Латвії, Литви та Естонії домовилися підтримувати Україну у відновленні її територіальної цілісності і тримати ситуацію в Білорусі в центрі міжнародної уваги.

У зустрічі, що відбулася в Талліні, брали участь міністри закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб, Естонії Ева-Марія Лийметс, Латвії Едгар Рінкевичс і Литви Габріеліус Ландсбергіс, повідомляє пресслужба МЗС Естонії.

Глави МЗС обговорили можливості більш тісної співпраці між Британією і країнами Балтії, питання європейської безпеки, відносин з Росією, Україною і Білоруссю.

«Я підкреслила своїм колегам, що необхідно продовжувати допомагати країнам Східного партнерства на обраному ними шляху демократичних реформ, участі громадянського суспільства та модернізації економіки. Ми також повинні підтримати Україну у відновленні її територіальної цілісності і тримати ситуацію в Білорусі в центрі міжнародної уваги», — розповіла Лийметс.

На зустрічі була досягнута домовленість про подальше зміцнення співробітництва в НАТО, обговорювалися трансатлантичні відносини та питання клімату.

«У питаннях кіберпростору ми підкреслили важливість практичного співробітництва і обміну інформацією між країнами-однодумцями, бо, працюючи разом, ми краще захищені від загроз», — сказала Лийметс.