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    Глави МЗС Нормандської четвірки зустрінуться 11 червня в Берліні

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    Глави МЗС Нормандської четвірки зустрінуться 11 червня в Берліні

    За словами міністра закордонних справ Німеччини, «мирний процес потребує термінового прогресу»

    Зустріч на рівні міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки відбудеться у Берліні (Німеччина) 11 червня 2018 року. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас в Маріуполі.

    «Мирний процес потребує термінового прогресу. Тому ми домовилися про зустріч міністрів закордонних справ у нормандському форматі 11 червня в Берліні», - зазначив міністр.

    Як відомо, 10 травня в німецькому Аахені пройшли переговори Порошенка, Макрона та МеркельЛідери зустрілися на полях церемонії вручення Макрону премії Карла Великого. 

    Нагадаємо, що попередня зустріч у Нормандському форматі на вищому рівні відбулася у жовтні 2016 року в Берліні. Після цього контакти продовжувалися на робочому рівні.

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