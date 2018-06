Глави МЗС Нормандської четвірки зустрінуться 11 червня в Берліні

За словами міністра закордонних справ Німеччини, «мирний процес потребує термінового прогресу»

Зустріч на рівні міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки відбудеться у Берліні (Німеччина) 11 червня 2018 року. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас в Маріуполі.

«Мирний процес потребує термінового прогресу. Тому ми домовилися про зустріч міністрів закордонних справ у нормандському форматі 11 червня в Берліні», - зазначив міністр.

AM @HeikoMaas in Mariupol: „Der Friedensprozess braucht dringend Fortschritte. Wir haben uns darum auf ein Treffen der Außenminister im Normandie-Format am 11. Juni in Berlin verständigt.“